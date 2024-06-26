中疾控专家：家庭对于体重管理的作用十分重要

人民网北京6月26日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍加强体重管理，促进群众健康有关情况，并答记者问。

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员赵文华表示，在体重管理上，家庭的作用不仅十分重要，而且不可替代。

一是把体重管理纳入健康家庭目标和行动，倡导“大手拉小手”“小手帮大手”，实现家庭健康生活新理念。在体重管理上做到“三知一管”，知标准、知变化、知方法，全家科学管理。

二是创造好的家庭饮食环境，并且要行动。父母的饮食行为、孩子的营养观念会互相影响，要让健康知识在代际之间互相分享，让好的行为互相影响。比如，坚持主食不能缺、油炸不多吃、肉鱼适量、蔬菜顿顿有。可以尝试家庭一周健康饮食计划，包括从食谱制定、材料购买、厨房烹调，到同桌分餐等，同时避免浪费。另外，油壶、盐勺、糖罐等定量工具也可以使用，这样能够很好地实现一周的总量控制。

家庭成员要互相支持，减少躺着、靠着、坐着等静态行动，积极开展充足的身体活动，动则有益、多动更好、适度量力、贵在坚持，对全家都适用。

三是全家一起监测体重变化，互相提醒，画出曲线记录每个人体重，实现家庭肥胖聚集风险的降低，人人获得健康体重。