访谈预告：区域医疗中心建设的“热运行”与“冷思考”

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

2024年6月28日10：00至11：00，同济山西医院（山西白求恩医院）党委副书记、院长刘先胜将做客直播间进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

刘先胜，二级教授，主任医师，博士生导师，博士后导师，山西白求恩医院院长、党委副书记，山西省医师协会呼吸分会会长，山西白求恩医院呼吸与危重症医学科学科带头人，湖北省呼吸病学会候任主任委员、青委会主任委员，中华医学会呼吸病学分会肺血管学组专家组委员，中国医师协会呼吸病分会哮喘与变态反应委员会委员。

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