新氧出席达沃斯论坛：共建数智产业新生态

6月25日至27日，以“未来增长的新前沿”为主题的世界经济论坛第十五届新领军者年会（夏季达沃斯论坛），在辽宁大连举行。新氧作为医美行业代表，首次受邀参与本次大会。

“近几年，在国家政策指引下，医美行业走上了规范发展的大道，提质升级加速。未来，我们将顺应消费升级趋势，加强创新实践，提升医美服务交付质量，探索‘互联网+医美’出海，让更多人享受优质平价的医美服务。”新氧集团董事长兼CEO 金星表示。

伴随新一轮人工智能浪潮，全球进入智能时代，人工智能给全球社会、经济带来的影响和挑战，持续引发国际社会的关注。本次夏季达沃斯论坛也聚焦于“人工智能时代的企业家精神”等相关议题。在政策支持下，人工智能、量子计算和生物工程等前沿技术涌入各行各业，加速推动我国产业变革进程。在医美领域，去年开始，AI、物联网等新技术加速落地，医美场景下的AI应用不断涌现，或成为优化医疗资源配置、提升医疗服务质量的关键推手。

技术驱动，构建数智互联产业新生态

“目前，医美行业在数字化诊疗平台、SAAS系统、电子病历应用、互联网医院、集采平台建设等方面，实现了较高的数字化水平，并开始探索AI大模型在医美领域的应用，行业处于从数字化向数智化迈进的阶段。”新氧集团董事长兼CEO 金星表示。

作为国内较早将数字技术应用到医美行业的互联网创新企业,新氧通过搭建移动端医美社区、标准化的医美电商、品质化服务体系，推进产业互联平台建设，探索AI、物联网技术落地场景等，推动构建产业数智互联新生态。

今年，新氧发布了AI医美行业大模型，并探索医疗美学方案设计、客服等场景下的AI应用。目前，AI智能客服已服务于140家医美机构，累计承接用户咨询超过65000例，可为机构单店每年节约6万元成本，AI客服回复能力、医美知识深度、定制化能力、用户意图分析等综合能力评分接近人工水平。6月，新氧基于图像分析与AI能力的医疗美学方案设计，入选工信部《2024年新型数字服务优秀案例名单》。

在物联网技术应用方面，新氧探索打造“医美智慧门店”。今年开始，借助物联网技术，新氧开发数字化系统，希望通过实时追踪耗材、产品、设备使用情况，及医护人员与客户动线，逐步实现医美场景下的“人、物、服务”智能互联，提升用户服务质效，辅助监管精准执法。

“医美行业的本质是医疗交付。只有真正进入到产业里，连接重构医生、机构、医疗器械等生产要素，才能提升行业医疗交付水平。”金星表示。

2021年开始，新氧探索产业互联网平台建设路径，深化产业数字化链路，希望通过产业互联，推动供给侧迭代升级，帮助中小机构提升服务水平，帮助医生实现专业价值，解决效率、成本、消费者满意度的问题。同时，为全球医美数智化发展贡献中国智慧。

据介绍，目前在上游，通过打通国内外优质供应链路，新氧持续扩大上游产品供应，已基本形成“玻尿酸+光电+再生”的产品矩阵；在中游，新氧聚焦消费者个性化需求和医生专业技术特色，持续迭代平台业务；在下游，新氧探索轻医美服务标准和“智慧门店”解决方案，让优质、平价、便捷的医美服务，惠及更多消费者。

提质升级，践行医美企业社会责任

据Mob研究院发布的《2023年医美人群洞察报告》，2022年，我国医美消费者从2022年的2093万人上涨至2354万人，涨幅达12.5%。另据《中国医美行业2024年度洞悉报告》，未来四年，中国医美市场预计将保持10%—15%的增长率。

随着我国居民消费需求从生存型、物质型消费，逐渐转向发展型、服务及精神文化型消费，近几年，医疗美容正成为居民新消费的典型。但作为方兴未艾的年轻产业，当前，医美消费仍存在“不放心、不会选、价格高”等问题。

为此，新氧通过消费前、中、后三个阶段的平台审核能力、风险巡查能力、履约保障能力、消费调解协同能力建设，营造放心、舒心的消费环境，推进构建透明可信的行业生态。

今年1月，新氧加入中消协“智慧315平台”。在中消协指导下，优先通过该平台，协商解决消费纠纷，提升解决效率和满意度，更好保障消费者权益。目前，新氧客服投诉满意度达96.15%，平台投诉72小时解决率达91.79%。

中国医师学会美容整形分会名誉会长江华曾表示，“医美行业经过四十年的发展，已经成为一个行业，不管上游、中游、下游，最终都落实到医生。所以，我们觉得医生是整个医美行业链条中最核心的环节。医生的资质和水平高低，直接影响到我们被服务群体的安全性和医疗的质量。”

为解决专业人才缺失痛点，促进行业技术水平提升，2020年，新氧参与创立由专家评委评审评分的医生榜单“绿宝石医生”，并通过医美教育基金、共享医院、校企合作、绿宝石金针赛等，促进行业专业人才培养。今年，新氧平台升级“绿宝石医生”榜单为频道，聚焦医生特色技术，结合求美者案例和评价，提升医生价值。近日，最新一期绿宝石医生榜单即将发布。

在践行社会公益方面，2021年，新氧集团与金星先生共同发起成立了新氧公益基金会，发挥在体表缺陷救助领域的医疗专业优势，通过“新氧美丽计划”的医疗救助、乡村义诊、夏令营等活动，开展聚焦整形外科领域的医疗救助。

6月22日，新氧公益基金会联合中国整形美容协会互联网医美分会等组织，共同举办“医疗创新与公益行动在体表缺陷治疗中的融合”论坛，旨在给予体表缺陷患者从救助到尊严全方位的支持。截至2024年5月31日，新氧公益基金会与多家公立三甲医院合作，累计救助患者410人，组织开展义诊10余场，累计筛查患者近1000人，拨付救助资金900万余元。