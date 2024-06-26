什么是合理体重？公众应该如何判断？中疾控专家介绍

人民网北京6月26日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍加强体重管理，促进群众健康有关情况，并答记者问。

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员赵文华表示，体重就是人体的总重量，是评价健康最重要也是最简单容易获得的一个指标。通常把体重可以分成三类：第一类是低体重，也叫营养不足；第二类是体重正常，或是健康体重、合理体重；第三类是体重过高，也就是超重和肥胖。

赵文华说，判断体重的科学方法，就是正确获得个人的身高和体重以后计算出的指数，叫体重指数，即BMI。用个人测得的体重（kg），除以两次身高（m），得到的结果就是体重指数（BMI）。比如一位30岁的人，体重60kg，身高1.7m，可以用60除以两次1.7，得到20.8kg/m2，这个体重指数是正常的，属于合理体重。

成年人计算体重后，如何快速判断体重是否正常？赵文华介绍，可以按照一个人的身高、体重，在BMI尺子上转一转，落在红颜色区就是肥胖，落在黄颜色区就是超重，落在绿颜色区就是体重正常。成人体重分类表就是判断成年人体重计算BMI以后是不是正常的一把“尺子”。

“除了体重指数以外，另外还有一种指标，特别是针对成年人，就是腰围，可以判断脂肪在身体里面的分布，所以我国有根据腰围判断成年人中心型肥胖的标准。”赵文华说，中心型肥胖或腰围是分性别的，男性腰围和女性腰围在判断中心型肥胖前期和中心型肥胖有所不同，可以作为判断中心型肥胖的一把尺子，也就是腰围尺子。

赵文华说，之所以要看BMI和腰围，是因为BMI和腰围是两个独立的作为超重肥胖判断的标准。如果这两个指标都不正常，那就是叠加问题，风险更大。

那么，有的人体重虽高，但身体其他指标可能没有问题，是否属于肥胖？对此，赵文华说，大多数超重人群特别是年轻人群，很大程度属于“单纯性肥胖”，在营养学上也叫“能量过剩型肥胖”。对于这部分人，特别是年轻人，应该是最大可能通过体重管理、非常有希望回归健康体重的群体，他们能通过体重管理获得健康效益，同时也能获得更大的社会效益。