国家卫生健康委：加强科学普及 提升公众体重管理意识

人民网北京6月26日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍加强体重管理，促进群众健康有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强介绍，近日，国家卫生健康委联合教育部、体育总局、国家中医药局等16个部门启动了“体重管理年”活动，通过加强科学普及和宣传倡导，提高全民的体重管理意识；动员社会广泛参与，提升体重管理效能；覆盖全人群全生命周期，提高体重精准管理水平等一系列措施，建立体重管理的支持性环境，提升全民体重管理意识和技能，普及健康生活方式，推动部分人群体重异常状况的改善。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，“体重管理年”活动突出四个方面的特点：

一是强调加强科学普及，提升公众体重管理意识。开展形式多样的体重管理科普宣传活动，引导公众正确认识健康体重、主动参与并重视体重的管理。

二是强调动员社会和群众广泛参与和积极行动。推动体重管理进家庭、进社区、进学校、进机关企事业单位、进医疗卫生机构、进餐馆食堂等公共场所，引导群众将健康理念转化为健康的生活方式和行动，做到知体重、管体重、得健康，形成政府积极引导、社会广泛动员、人人尽责尽力的局面。

三是强调注重分类指导，提高体重管理的科学化、专业化和精准化水平。充分发挥医疗卫生机构、专家、行业学协会以及社会团体的作用，提供专业的技术支持，同时通过编制和发布体重管理权威信息，并加强指导，提高群众管理体重的专业化和科学化水平。

四是强调科技支撑和赋能，加强相关技术研究和转化应用，推动体重管理技术创新和产品升级。比如通过研发智能可穿戴设备，监测体重管理相关指标，充分运用大数据，推动人工智能技术用于体重监测和健康管理，促进广大群众维持适宜的和健康的体重水平。

“我们希望通过‘体重管理年’活动，对我国居民的体重管理起到实实在在的推动作用，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民健康体重管理的意识和能力显著提升，健康生活方式更加普及，部分人群体重异常状况得以改善，逐渐形成全民参与、人人受益的良好局面。”郭燕红说。