为何启动“体重管理年”活动？国家卫健委详解

人民网北京6月26日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍加强体重管理，促进群众健康有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，随着经济社会发展和人民生活水平提高，特别是生活方式的改变，我国居民在健康状况不断改善的同时，肥胖和超重问题也日益突出。

郭燕红说，多项研究表明，体重异常特别是超重和肥胖与许多疾病有密切关系，比如超重与肥胖问题，与高血压、糖尿病、高血脂，还有心脑血管疾病以及部分癌症都有关系，是这些慢性病的重要危险因素。因此，超重与肥胖问题是重大公共卫生问题，亟需加强干预，予以改善。 为此，国家卫生健康委与全国爱卫办、教育部、国家体育总局等16个部门联合启动“体重管理年”活动。“体重管理年”活动突出四个方面的特点：

一是加强科学普及，提升公众体重管理意识。开展形式多样的体重管理科普宣传活动，引导公众正确认识健康体重、主动参与并重视体重管理。

二是动员社会和群众广泛参与、积极行动。推动体重管理进家庭、进社区、进学校、进机关企事业单位、进医疗卫生机构、进餐馆食堂等公共场所，引导群众将健康理念转化为健康的生活方式和行动，做到知体重、管体重、得健康，形成政府积极引导、社会广泛动员、人人尽责尽力的局面。

三是注重分类指导，提高体重管理科学化、专业化和精准化水平。充分发挥医疗卫生机构、专家、行业学协会以及社会团体的作用，提供专业技术支持，同时通过编制和发布体重管理权威信息，并加强指导，提高群众管理体重专业化和科学化水平。

四是科技支撑和赋能，加强相关技术研究和转化应用，推动体重管理技术创新和产品升级。比如通过研发智能可穿戴设备，监测体重管理相关指标，充分运用大数据，推动人工智能技术用于体重监测和健康管理，促进群众维持适宜和健康的体重水平。

“希望通过‘体重管理年’活动，对我国居民的体重管理起到实实在在的推动作用，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民健康体重管理的意识和能力显著提升，健康生活方式更加普及，部分人群体重异常状况得以改善，逐渐形成全民参与、人人受益的良好局面。”郭燕红说。