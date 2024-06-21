伪劣电子烟使用添加剂随意性较强

新华社电 记者从北京市公安局环境食品药品和旅游安全保卫总队获悉，在近期开展的“捍卫·2024春夏平安行动”中，北京警方联合烟草专卖部门深入打击制售伪劣电子烟违法犯罪活动，截至目前破获相关案件15起，打掉犯罪团伙16个，捣毁窝点32处，刑事拘留52人。同时，起获生产设备80余台、烟弹24万余个、烟油5.4吨。

今年4月，北京市东城区烟草专卖局查明一家店铺非法销售、运输果味电子烟，后将线索转递至东城公安分局。东城警方将店铺经营人刘某等抓获，查扣果味电子烟3000余盒。据刘某交代，在禁售果味电子烟后，他打听到外地仍有销售，就以10元至15元不等的价格进货，以几百元价格在微信群和“朋友圈”兜售。

针对该案件背后的生产、销售非法水果味电子烟产业链，警方深入13个省（区、市）28个地区开展侦查取证，最终锁定以张某某等人为首的“生产—分销”果味电子烟犯罪链条，打掉生产销售假冒伪劣电子烟团伙6个，捣毁非法生产、存储窝点14个，起获生产设备30台，伪劣电子烟、烟弹11万余个及大量配件和包装材料。

“张某某以正规生产作为掩护，委托多个配件生产厂家专门生产其指定规格、型号的半成品，再组织员工在隐匿窝点组装加工成各类果味电子烟。各地分销商从张某某处进货，通过熟人介绍的方式将伪劣电子烟销往全国各地代理商，代理商在社交软件上招揽客户，最终通过物流快递卖给买家。”东城公安分局环食药旅中队中队长顾天虓说。

北京市烟草专卖局烟草专卖处副处长申辉介绍说，非法生产的果味电子烟在原材料选择、添加剂使用、工艺设计、质量控制等方面随意性较强，不仅违反《电子烟管理办法》中“禁止销售除烟草口味外的调味电子烟”的规定，还极易吸引未成年人吸食，严重危害未成年人身心健康。