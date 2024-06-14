维护好老年口腔健康（名医讲堂）

俗话说，“牙好，胃口就好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香”，老年口腔健康与老年生活幸福感密切相关。研究表明，老年人尤其容易受到口腔健康状况不佳的困扰，给全身健康带来不良影响。

口腔健康一方面有助于保持良好的咀嚼功能，促进营养吸收，提高免疫力；另一方面，也是发音功能、颜面美观的基石，有助于身心健康。一些全身疾病也与口腔健康息息相关。例如，牙周炎与糖尿病、心血管疾病、类风湿性关节炎密切相关，牙周炎的治疗情况也往往影响着很多全身疾病的控制。

维护好老年人口腔健康，首先要坚持健康的生活方式。常常有老年人感叹“老掉牙”是衰老的必然历程，其实不然。“老掉牙”多是由长期未诊治的龋齿、牙周病等口腔疾病造成。掌握科学的口腔保健方法，保持良好的口腔卫生习惯，可以有效预防大多数口腔疾病。维护口腔卫生的关键在于坚持早晚刷牙，掌握正确的刷牙方法（如巴氏刷牙法，牙周病患者可采用竖刷法），使用邻面清洁工具（如牙线、型号合适的牙缝刷）。

如果口腔内存在假牙，无论是种植牙、固定假牙或活动假牙，都需要和天然牙一样做好清洁维护。活动假牙务必每餐后取下清洁，睡前应摘下放入冷水中，或定期用假牙清洁剂浸泡。种植牙、固定假牙需定期前往专科医院复诊，接受专科维护。

局部用氟也可为牙齿加上“护盾”。老年人多有牙龈退缩、牙根暴露问题，牙根面因缺少牙釉质的保护，是老年人龋病的高发区域，且进展快、危害大。预防根面龋，除上述提到的日常口腔清洁方法外，还可采用局部用氟方法，如坚持使用含氟牙膏，定期到医院局部涂氟等。还应合理膳食，控制甜食摄入频率及总量。

其次，要坚持定期进行口腔检查与维护，及时接受专业诊治。很多口腔疾病在发生早期，机体已给出提示“信号”，因此及时关注、早期治疗，更利于天然牙的保留。

如牙龈出血、口腔异味往往是牙周炎早期的发展信号，需要警惕，如果不加以重视，等到出现牙齿松动移位甚至脱落时才去就医，往往已错失保存患牙的最佳时机。进食冷热酸甜食物疼痛、自发痛、咬合痛等可能是一些牙体牙髓疾病的信号，很多老年朋友常常选择口服药物的方式去缓解，然而，疼痛消失不一定代表牙齿疾病的好转，还是要及时接受专科检查及治疗。口腔黏膜疾病也是老年口腔常见病之一，如口腔内出现硬结、白色或红色斑块、迁延不愈的溃疡等，要及时就医。

老年口腔疾病患病率高、发展速度快，很多患有基础疾病的老年人口腔卫生维护能力有限，因此，老年人应至少每年接受一次口腔检查及洁牙，有助于早发现、早治疗很多口腔疾病，还能够根据专业建议及时采取预防措施，控制口腔疾病的发展。

如果确实发现了口内无法保留的牙齿，如严重缺损的残根、残冠及特别松动的牙齿，应及时就医拔除，以免影响口腔健康及功能，影响生活质量。牙齿缺失后应及时修复，恢复相对完整的牙列，恢复口腔基本功能，以免引起邻牙移位、对颌牙齿的伸长，影响整个口颌系统。

要注意的是，老年患者就诊时务必详尽告知医生全身情况。很多老年患者往往患有复杂的基础病或长期服药，一些基础疾病的既往治疗及当前控制情况、用药情况与口腔治疗的效果、时机、风险等密切相关。老年患者在口腔科就诊时应如实告知医生全身情况，尤其是心血管疾病、肿瘤、免疫、代谢等相关疾病，及抗凝抗板药、激素、骨质疏松等相关用药与放化疗等病史，切莫隐瞒病史。

（作者分别为北京协和医院口腔科住院医师、主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 19 版）