今日夏至 饮食宜清淡少油

夏至之后，意味着即将迎来一年中最热的阶段。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时介绍，夏至时节，天气炎热，人体出汗增多，消化功能相对较弱。此时饮食以清淡、少油为宜，避免肥甘厚味，以减轻脾胃负担。

韩娟表示，随着气温升高，人体排汗量增多，体内损失的水分较多。同时，由于夏季人体新陈代谢速度加快，消耗的水分也会增多，所以这个时期一定要多喝水，以迅速补充体内津液。还可通过多吃水果、蔬菜的方式来补充水分，如白菜、苦瓜、丝瓜、黄瓜、西瓜等绿叶菜和水分多的瓜果都是不错的选择。需要注意的是，随着排汗量增多，身体里的盐分也会随之排出，为补充身体流失的盐分，可适当增加食用咸味食物，如海带、紫菜、虾等。

“夏至时节还易感到疲劳、没胃口，但一定不要只吃点果蔬了事。若日常营养摄入不够，免疫力降低，就可能导致疾病。”韩娟建议，天气再热也要适当吃些瘦肉、鱼、豆、奶、鸡蛋等优质蛋白。为增进食欲，可以用自带独特香味的葱、姜、蒜、香菜、花椒、八角、醋等天然食材和调料来增加味道。同时，应少用烤、煎、炸等油腻的烹调方法。

韩娟提示，天气炎热，致使病原微生物极易繁殖，食物容易腐败、变质，胃肠道疾病多有发生，如恶心、呕吐、腹泻等。所以，夏天要把好“病从口入”关，注意饮食卫生，不吃腐烂变质的食物，不喝生水。生吃瓜果蔬菜时，一定要清洗干净。