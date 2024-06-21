促进医保、医疗、医药协同发展和治理

本报北京电 （记者王美华）国务院办公厅近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》（以下简称《重点任务》），国新办日前举行国务院政策例行吹风会，介绍有关情况。

“总的看，《重点任务》坚持以人民为中心，更加突出问题导向、目标导向，更加突出系统集成、协同联动，更加突出创新突破、落地见效。”国家卫健委副主任李斌介绍，《重点任务》聚焦促进医保、医疗、医药协同发展和治理，明确了7方面工作任务：加强医改组织领导，推动地方各级政府进一步落实全面深化医改的责任；深入推广三明医改经验，推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面；进一步完善医疗卫生服务体系，提高公共卫生服务能力；推动公立医院高质量发展；促进完善多层次医疗保障体系；深化药品领域改革创新；统筹推进包括数字化赋能医改等其他重点改革。

李斌介绍，今年医改的重点任务，提出要探索建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信息联通和监管联动机制——

在政策协同方面，要加强党对深化医改的全面领导，突出以人民健康为中心，创新“三医”协同发展和治理的跨部门工作机制，使制定的各项改革政策目标一致、措施协同、落地有声，提升治理的整体效能。

在信息联通方面，要把“三医”数据共享和业务联动放在更加突出的位置，以检查检验结果互认、费用一站式结算、电子健康档案、电子病历规范查询、远程医疗、异地就医等业务应用场景为重点，切实提高协同治理、运行评价等决策和服务能力。

在监管联动方面，治理医药领域损害群众健康权益的现象和问题，需要标本兼治，强化部门联动，全链条加强监管，形成“三医”标准统一、相互衔接、相互配合的监管格局，通过建立健全联合执法、联合惩戒制度，切实维护人民群众的生命安全和健康权益。