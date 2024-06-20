2024年科学健身指导典型案例征集活动启事

为全面推进落实《全民健身条例》《全民健身计划（2021-2025年）》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》有关工作部署，在全社会营造积极健身、科学健身的良好氛围，体育总局群体司联合有关单位开展2024年科学健身指导典型案例征集活动（以下简称“征集活动”）。征集活动面向全社会征集科学健身指导案例，总结可复制可推广的典型经验，警示群众健身误区，不断提升科学健身指导服务水平，推动全民健身蔚然成风。

即日起，在国家体育总局群众体育司的指导下，人民爱健身科学健身指导服务平台正式启动“2024年科学健身指导典型案例征集活动”。

一、活动名称

2024年科学健身指导典型案例征集活动

二、组织机构

主办单位：国家体育总局群众体育司

承办单位：人民网·人民健康

支持单位：国家体育总局体育科学研究所

国家体育总局运动医学研究所

三、征集项目

本次征集活动征集以下6类项目：科学健身指导品牌活动、国民体质监测站点、科学健身指导中心、科学健身智能技术、科学健身传播平台、群众健身误区榜。

（一）科学健身指导品牌活动类。开展科学健身指导系列服务活动，包括但不限于科学健身指导进乡镇、进社区、进机关、进企业以及大讲堂、边疆行、走基层等活动，在服务人群、推广方式方面具有突出特点，并具有一定规模、形成持续效应，或者具有较大影响力、已形成品牌效应。

（二）国民体质监测站点类。包括但不限于常态化国民体质监测站点，充分体现“以人民为中心”的发展理念，为广大人民群众提供“身边化”的体质测试与科学健身指导。在工作开展中结合自身优势，形成具有鲜明的特色与亮点的工作模式，做到“体质有评估，锻炼有指导，慢病有预防”。

（三）科学健身指导中心。以健康促进和慢性病防治为目标，以运动健康指导为主要任务的公益性科学健身指导服务机构。通过开展体质健康评估、运动能力评估、运动风险评估，为群众提供安全科学的运动指导建议。在探索服务模式方面取得成效，或在体卫融合方面有突出表现。

（四）科学健身智能技术类。包括但不限于运用人工智能技术评测运动能力、分析运动体态、纠正错误动作，或者运用人工智能技术提供运动健身方案、评测运动效果，并通过数据证明，较传统方法在提高指导工作效率、提高群众健身积极性、减少运动损伤等方面具有实际效果。

（五）科学健身传播平台类。开拓科学健身指导传播阵地，定期传播科学健身知识，包括但不限于在媒体上设立固定栏目、出版系列科普读物并取得较大社会影响，运用新媒体手段开创传播渠道，获得较大传播量和美誉度。

（六）群众健身误区榜。针对群众健身中具有普遍性的错误认知信息，通过大数据筛选分析和专家评审产生，不接受申报和推荐。根据误区的影响力评出误区榜单，同时组织相关专家给出校正误区的正确答案。

四、申报材料

（一）申报案例需符合国家体育总局关于科学健身指导的政策和相关要求，体现真实性、创新性、典型性。

（二）《2024年科学健身指导典型案例申报表》应在指定位置加盖单位公章，公章名称应与申报单位名称一致。

（三） 申报文字材料应当包括以下要素：

（1）基本情况（含发展成效）；

（2）具体做法；

（3）经验及探讨。内容应当客观真实、层次清晰、突出数据，字数2000-3000字。

（四）除文字材料外，申报材料应同时提供图片（2-4张）、视频（1条）、新闻链接或专利证明等材料作为附件，

证明和辅助说明申报内容，附件材料充分与否将成为评审结果影响因素。图片应为JPG格式的高清图并附图片说明；视频应提供高清版本的网盘链接，时长2分钟内，并附150字以内说明。

五、活动安排

征集活动时间为2024年6月至11月，按照“统一发动、分类推选、统一公示、统一发布”的工作模式分阶段推进实施。

2024年科学健身典型案例征集工作，于6月至8月通过指定邮箱进行案例征集，于9月至10月进行专家案例评审，于11月初在“全民健身”微信公众号和“人民爱健身”平台，对入选案例名单（各类拟10个）进行公示。

公示结束后正式发布的典型案例，将在“全民健身”微信公众号和“人民爱健身”平台集中公布，并将在“人民健康大会”上进行发布。典型案例将长期展示，并择优入编《2024年科学健身指导优秀案例集》（电子版）。

六、申报方式

请有意向的单位按照附件所示填写《2024年科学健身指导典型案例申报表》，于2024年8月31日前，将扫描件（PDF格式）发送到邮箱：jkzg@people.cn，邮件主题格式为：科学健身指导+单位+项目名称。

联系人：曹老师

电话：18801058135

附件：1.2024年科学健身指导典型案例申报表

2.2024年科学健身指导典型案例申报表（填写示例）