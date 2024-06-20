高温来袭请收好这份防护贴士

烈日炎炎，北京市民在朝阳区蓝色港湾商圈的喷泉池边感受凉意。新华社记者 陈钟昊摄

【给您提个醒】

6月17日，北京最高气温超过37摄氏度。截至6月17日，北京6月已迎来4个高温日。那么，近期北京天气为何如此炎热？我们又该如何做好防护？

对于北京近期高温天气的成因，北京市气象台首席预报员翟亮介绍，近期北京地区处在暖气团控制下，白天升温时段天空云量不多，有利于辐射增温，加上近期空气比较干燥，升温比较明显。

针对高温天气防护，专家给出如下建议。

第一，户外活动避开最高温时段。根据高温天气调整作息，尽量避免高温时段外出，尤其老人、儿童、孕妇和慢性基础性疾病患者，尽量待在凉爽室内，避免过度体力消耗。

外出时采取必要的防晒措施。尽量戴太阳镜、遮阳帽或使用遮阳伞，穿着透气、散热的棉、麻等面料的衣服。对于室外露天作业人员，应积极采取防晒措施，控制室外露天作业时间，减轻劳动强度，放慢劳动速度。

第二，要保证充足睡眠。充足睡眠可使身体得到放松，但不要躺在空调出风口下休息。

第三，要在口渴前喝水，口渴后不宜狂饮。大量出汗后，可适当补充淡盐（糖）水。

第四，忌受热后快速“冷却”。有人喜欢在离开高温环境进入室内后马上开空调、电扇或立即洗冷水澡，但这会使全身毛孔快速闭合，体内热量反而难以散发。

需要注意的是，使用空调时，室内外温差最好不要超过5摄氏度。即使天气再热，也不宜使室内温度降至24摄氏度以下。

除此之外，如果出现头晕、头痛、心悸等中暑先兆症状，应及时寻求帮助，尽快到阴凉处休息，如无缓解或症状严重应立即就医。