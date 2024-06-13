中老年群体需重视力量训练

第九届全国老年人体育科学大会近日在陕西省西安市召开，中老年人锻炼话题引发关注。与会专家提出，中老年人运动频率越高、运动时间越长，或越会感到生活充实。中老年群体要根据身体情况选择适合的运动项目，同时应适当增加力量训练。

力量训练通常被称为重量训练、抗阻力训练等，能够有效提升基础代谢率，增强肌肉力量，对于中老年群体十分重要。

资料显示，人在50岁后，每年会流失1%至2%的肌肉。肌肉含量减少、肌肉乏力会让很多中老年人工作、生活受限，极大影响晚年幸福感。随着骨密度降低，肌肉不能为骨骼提供足够支撑，特别容易发生应力性骨折。

“强健的肌肉可以帮助中老年人降低伤病风险，还能够保护身体重要器官。”四川省体育科学研究所相关研究人员说。

有关专家指出，力量训练可以增加人体肌肉对葡萄糖的利用能力，有助于预防和改善糖尿病。降低血管紧张度，增强大动脉顺应性，缓解或消除微血管痉挛，控制血压，改善动脉硬化。长期坚持力量训练，可减缓骨量丢失，有助于防治中老年骨质疏松。

相关专家提醒，在选择进行力量训练的器械上，因人而异，没有绝对标准。健身爱好者可以根据自身情况选择适合自己的器械，比如健身房中的固定器械或杠铃、哑铃等。除此之外，现在越来越多的便携式健身器给了人们更多选择，如健身球、水铃（通过灌水增加重量的哑铃）、悬吊练习器械等。（记者 华 凌）