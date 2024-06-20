“跑马”途中应关注三大身体信号

2024年北京半程马拉松比赛近日举行。图为参赛选手从起点出发。新华社记者 鞠焕宗摄

前不久，北京、武汉等地举办马拉松比赛，相关话题备受关注。

每当马拉松比赛结束，终点附近的地铁站、公交站总会出现一些挪不动腿、艰难下楼上车的跑者，膝盖痛、脚痛、腿痛、腰痛、肩颈痛……一股脑儿地袭来。

相关专家说，这些疼痛主要由于长时间保持跑步姿势，肌肉过度使用、过度拉伸所致。

想要减少这些疼痛，跑步前要做好一系列准备，如穿着合适的跑鞋、做好热身与拉伸等。此外，跑步后可以通过休息与冰敷、适当按摩帮助恢复。

不少人担心“跑马”会有副作用。专家介绍，确实要警惕马拉松比赛可能对身体造成的负面影响，包括组织损伤与身体过度使用带来的伤害，如长时间跑步可能导致关节、骨骼和肌肉承受过大压力，引发应力性骨折、肌腱炎、滑膜炎等。

由于马拉松比赛对参与者的心肺功能和整体体能要求较高，因此在“跑马”途中应当关注几个重要信号，以预防可能出现的身体问题。

一是胸闷、胸痛。任何胸部不适，特别是出现压迫感、烧灼感或疼痛，都应视为心脏发出的“求救”信号，应立即停止跑步并寻求医疗帮助。

二是极度疲劳或虚弱。如果感到前所未有的疲惫，远超正常范围，且伴随冷汗、晕厥感，应提高警惕，这可能是心脏供血不足的表现。

三是出现呼吸困难、心跳异常、严重头痛、恶心、肌肉无力等，这些症状可能提示心脏、血压异常或其他循环系统出了问题，应引起重视。

专家特别提醒，在极端高温、低温环境下跑步，尤其要留意身体反应，感到不适时应及时停止。