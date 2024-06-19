保持情绪健康，口香糖能帮忙？

紧张、焦虑的时候你会通过哪些方式放松呢？最近，一个说法吸引了不少消费者——“嚼口香糖能有助于情绪健康”，这是真的吗？中国科学院心理研究所研究员李娟告诉人民优选客户端，嚼口香糖能有助于缓解紧张情绪。

“研究发现，当人感到紧张时，通过嚼口香糖，他们的焦虑水平得到了下降。”李娟介绍说，口香糖能助力保持情绪健康主要有以下三个原因：一是嚼口香糖可以分散注意力；二是在嚼口香糖的过程中，大脑前部的前额皮层活动水平会下降，从而抑制负面情绪的加工；三是嚼口香糖时唾液分泌会增加，而唾液中的腺苷具有镇静和缓解情绪的作用。

除了嚼口香糖还有哪些有助于情绪健康的办法呢？李娟说，运动和呼吸都是缓解紧张，排解压力的方式。呼吸深度越深，情绪越稳定，主观幸福感也就越强，如果可以将呼吸配合正念冥想效果会更好。此外，肢体渐进放松术、阅读、听舒缓的音乐等都可以舒缓情绪，保持健康的生活方式，适当增加一些人际交流，当遇到感到焦虑和紧张时，可以和家人、朋友进行交流，听取他们建议的同时也有利于自身情绪的宣泄。

“我们也开展了一些举措，希望帮助消费者了解口香糖对于情绪健康的帮助。”玛氏箭牌中国区总裁冯刘说，对于一些特殊人群，如电竞玩家，有时可以通过咀嚼口香糖来舒缓情绪、集中注意力。“现在的消费者需求更加多元化，消费者永远是我们发展的中心。结合当下消费者对于健康的需求，玛氏箭牌通过‘一减’和‘一加’，让零食提供更多健康价值。‘一减’包括推出减糖无糖产品，比如低GI（低血糖生成指数）的士力架黑巧纤谷棒；‘一加’指的是添加一些健康有益的成分，比如借助创新的工艺最大程度上保留巧克力中的可可黄烷醇的活性，为消费者提供丰富的选择，回应他们的健康需求。”