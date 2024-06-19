直播预告：生长发育有规律，男孩、女孩有差别

生长和发育，是两个不同的概念，分别具有不同的生理涵义。生长是指外形长大、长高，有可量化指标，如身高、体重等；发育则是指组织、器官或系统的功能成熟，如具有生殖能力等。发育通常很难加以准确计量，一般只可定性。

6月20日10:00至11:00，北京协和医院内分泌科主任医师/垂体-性腺学组负责人伍学焱做客“人民好医生”客户端直播间，就生长发育相关问题与网友进行讲解与交流。

嘉宾简介：

伍学焱，医学博士，北京协和医学院教授/博导，北京协和医院内分泌科主任医师/垂体-性腺学组负责人。兼任北京内分泌学分会常委、男科学分会副主委，中华内分泌学分会性腺学组副组长，中国老年保健协会抗衰老专业委员会候任主委、糖尿病专业委员会常委，国家食药总局食品安全风险评估交流专家组专家。

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