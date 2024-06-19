大规模设备更新和消费品以旧换新开局良好

本报北京6月18日电 （记者刘志强）记者从国家发展改革委举行的例行发布会上获悉：在各方共同努力下，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得良好开局。今年1至5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献超过50%；主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新成为推动家电消费增长的重要因素。同时，各地也新增了一大批智能化社区回收设施，回收循环利用体系更加健全。

近日，由国家发展改革委牵头、21家部门和单位参与的推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议制度正式建立，凝聚合力推进相关方案落细落实。截至目前，政策体系已经构建完成，七大领域设备更新、消费品以旧换新、循环利用、标准提升等4个方面行动方案已经全部出台，31个省份都印发了本地区大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。

资金支持正在逐步落实。国家发展改革委安排中央预算内投资等资金，支持设备更新以及节能降碳、回收循环利用重点项目。财政部预拨中央财政资金64.4亿元支持汽车以旧换新，下达5亿元支持老旧农机报废。中国人民银行会同有关部门落实科技创新和技术改造再贷款政策，正在开展项目审核推送。

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 14 版）