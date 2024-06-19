远程医疗服务网络覆盖所有市县

国家卫生健康委18日召开新闻发布会，介绍进一步健全机制持续推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉有关情况。

国家卫生健康委基层司司长傅卫介绍，我国加快基层信息化体系和基础设施建设，着力提升基层医疗卫生服务数字化、智能化应用水平。积极推进远程医疗服务。建立完善远程医疗服务网络，为基层提供远程会诊服务，目前远程医疗服务网络已经覆盖了所有市县，并向社区和乡村基层延伸覆盖。监测显示，全国70%的卫生院已经和上级医院建立了远程医疗协作关系。

加强数据互通共享和业务协同。今年重点推动各地统一县域医共体信息系统，推进县域医学影像、医学检验、心电诊断等资源共享中心建设，更好地实现基层检查、上级诊断、结果互认，其中县域医学影像中心已经覆盖了50%的乡镇卫生院。一些地区通过建设区域的审方中心，开展处方前置审核和处方点评，加强药事管理，让群众在基层放心用药、合理用药。

推进医学人工智能辅助诊断技术在基层应用。部分地区开展试点，通过辅助诊疗系统，为基层全科医生、乡村医生提供常见病、多发病诊疗决策支持，提高了基层机构电子病历规范化水平和诊疗服务质量。截至2023年底，27个试点县的基层机构通过辅助诊疗系统已经提供诊断建议2600余万次。

国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍，我国县域医疗服务能力明显提升。2023年，2062家县医院参加了县医院能力评估，覆盖了98.6%的县域。其中有1894家县医院达到二级以上医院服务能力，这之中有1163家医院达到三级医院医疗服务能力。

李大川说，我国坚持以基层为重点，采取多种支援形式，推动城市医疗资源下沉到县级和城乡基层。开展医疗人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县。通过采取师带徒、团队带团队的方式，帮助受帮扶医院培养综合管理和专业技术人才，提升综合能力。目前，已有148家重点帮扶医院达到了二级以上医院服务能力，其中67家达到了三级医院的服务能力。

持续开展三级医院对口帮扶工作。组织1173家三级医院对口帮扶940个县的1496家县级医院，帮助县医院建强一批临床专科，带出一批专业骨干，填补一批技术空白，完善一批管理制度。目前，85%的对口帮扶县医院达到二级以上医院服务能力，这之中有44%达到三级医院服务能力，较2020年分别增长6个百分点和20个百分点。

自2005年起组织实施万名医师支援农村卫生工程，累计派驻超过8万名三级医院医务人员在县医院支持工作。自2011年起组织国家医疗队开展巡回医疗，累计派出170支国家医疗队超过1000名医务人员，以县乡为重点，开展疾病诊疗、健康宣教、人员培训等巡回医疗工作，把优质医疗服务直接送到人民群众身边。

傅卫说，我国县乡村三级医疗卫生服务网络不断健全，基本实现了城乡居民基本医疗卫生服务全覆盖。2023年全国乡镇卫生院向村卫生室派驻医师超过20万人次，有效提升了村级医疗卫生服务水平。今年，将进一步拓展延伸服务链条，推动城市医疗资源向县医院和基层下沉，解决农村的优质服务资源相对稀缺的问题。

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 13 版）