如何让群众更愿意在基层看病？国家卫健委回应

人民网北京6月18日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍进一步健全机制持续推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，基层医疗卫生机构如何借力城市医院，提升自身医疗卫生服务能力，让群众更愿意在基层看病？

国家卫生健康委基层司司长傅卫表示，基层医疗卫生机构，主要是由乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心和站组成，机构遍布城乡，服务在群众身边，具有明显的便利性。一直以来，基层医疗机构承担着全国一半以上的诊疗量。要让群众更方便、安全地在基层看病，必须要提高基层的医疗卫生服务技术能力。作为受援单位，基层医疗卫生机构要充分利用好城市医院支援基层这一制度安排，围绕着“强体系、强机构、强队伍、强服务”目标，不断增强基层的服务能力和水平，提升群众的获得感和满意度。

一是强体系，全面推进紧密型县域医共体建设。进一步完善城市医院、县域医共体牵头医院和基层机构之间建立高效的合作关系和交流机制，切实推动人员、技术、服务、管理更好地下沉，特别是医务人员要能够长期地派驻到基层。同时，要持续推进县域医疗卫生资源的整合和服务的共享，不断提升县域和基层服务能力，让群众在基层能够享受到和城市医院同样水平的基本医疗卫生服务。

二是强机构，继续实施“优质服务基层行”活动。结合基层医疗卫生机构自身的实际和群众的需求，借助城市医院的人员、技术、管理帮扶，精准对接，采取多种形式，比如通过开展科室共建、建立常态化的联合门诊、联合病房、设立专家工作室等方式，针对性地加强基层的全科、儿科、口腔科、中医科和康复科等科室建设，促进居民常见病、多发病在基层得到更好的解决。

三是强队伍，加强基层队伍人员培训。充分利用城市医院的学科优势和基层卫生人才队伍培训平台，通过师带徒、跟岗跟学、住院医师规范化培训、视频教学等方式，不断提升基层的诊疗水平，特别是针对一些薄弱环节，加强基层医务人员实用技能培训，提高解决实际问题的能力和水平，让广大群众在基层能够放心看病、看得好病。

四是强服务，持续改善基层就医环境和条件。进一步优化完善基层机构建设和设备配备的标准，指导各地持续加强基础设施建设和数字影像等设备配备和更新，加强和上级医院的联通，不断改善群众在基层的就医体验。我们也推动各地要结合本地实际，继续实施好基层卫生健康便民惠民的服务举措，不断细化和丰富服务内容，更好地方便群众就近就便在基层就医。