3个动作帮你缓解压力 远离“过劳肥”

最近，你又胖了吗？有的人越忙越瘦，而有的人却越忙越胖。“人们把工作越繁忙的人越容易变胖的现象称为‘过劳肥’。”四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，“过劳肥”易引起高血压、糖尿病、心脑血管疾病、月经紊乱、不孕不育甚至肿瘤等疾病。

陈莞婧介绍，“过劳肥”的人通常工作压力大、饮食不规律、久坐不运动、睡眠不足、情绪波动大。压力过大会促使身体分泌更多皮质醇，导致内分泌紊乱、代谢异常。与此同时，身体为了缓解紧张、焦虑情绪，会通过进食高糖、高脂、高能量的食物来“安慰”自己，进而出现暴饮暴食、偏食等应激性进食。另外，加上久坐不动，久而久之就形成了“过劳肥”。

“学会保持健康的生活方式和自我减压是避免‘过劳肥’的主要途径。”陈莞婧建议，均衡营养，多吃五谷杂粮，低糖、低脂，以及富含膳食纤维和优质蛋白质的天然食品，少吃零食和宵夜。保证睡眠，每天至少睡7个小时。适度有氧运动，每周进行150分钟以上中等强度有氧运动，如骑车、跑步、打球、跳舞等。同时，也可以利用碎片时间多活动，如上下班走楼梯，做颈腰保健操、弹力带拉伸等。

对于自我减压，陈莞婧推荐了3个缓解压力的训练动作。

坐姿呼吸训练

坐在椅子上，双手放在腹部或下肋部，鼻吸口呼；吸气时鼓肚子至最大程度，保持3秒后吐气；吐气时腹部下沉至最大程度，保持6秒。尽量不要抬升胸部，最大程度动员膈肌。10次为1组，每次做3组。

坐姿胸部拉伸训练

坐在椅子上，身体尽量靠前，双手向后抓住椅背；身体前倾，抬头挺胸，保持5秒；顺势翻掌向外，弓背，感受背部拉伸，均匀呼吸，不要憋气，保持5秒后回正。10次为1组，每次做3组。

站姿腿部后侧拉伸训练

自然站立，双脚与肩同宽；一侧脚后跟着地，背部挺直，膝盖伸直；缓慢折叠身体，双手至脚踝位置，保持3秒，回正；换对侧做相同动作。10次为1组，每次做3组。（视频制作：实习生李思妍）