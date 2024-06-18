出现这俩症状 你离中暑不远了

还没到夏至，北京已连发高温预警，本周二的气温预计再次突破37℃。炙烤模式提前开启，一定要警惕能“热死人”的高温中暑。当出现两个症状，就说明你已经处于先兆中暑阶段了。今天，北京市疾控中心慢性病预防与控制所的专家就来介绍一下，高温中暑的四个阶段以及哪些是容易中暑的人群。

不是所有中暑都能自行缓解

中暑是指暴露在高温、高湿、不通风环境中，或剧烈运动一定时间后，人体吸热—产热—散热构成的热平衡被破坏，机体局部或全身热蓄积超过体温调节的代偿限度时发生的一组疾病，可表现为从轻到重的连续过程。

作为恒温生物，虽然我们的体温在一天内有微小波动（早晨最低、下午或傍晚最高），但始终会保持在36℃至37℃这样一个狭窄范围内。当体温过高时，将产生许多问题。因此，必须警惕中暑这一疾病。

据了解，全球中暑平均发病率为17.6至26.5/10万，高发区可达250/10万；作为威胁生命健康的危急重病，我国重症中暑的病死率达10%至15%。

中暑分阶段 出现这俩症状要警惕

并非所有中暑都如此可怕，它表现为由轻到重的连续过程，包括先兆中暑、轻症中暑、重症中暑。这其中重症中暑按严重程度又可分为热痉挛、热衰竭、热射病，热射病的死亡率高达40%以上。

随着全球平均气温不断升高，热射病等热相关疾病的发病率呈现逐年增高趋势。因此尽早识别先兆中暑、轻症中暑症状，积极采取应对措施是非常必要的。

先兆中暑 症状为乏力、头晕等，此时应立刻离开高温环境，并且注意补水。此时若及时采取措施，相关症状能完全缓解，避免继续发展。

轻症中暑 症状为恶心、呕吐、心悸、面色潮红或苍白、注意力不集中、动作不协调，体温开始不受控地升高。此时除立刻脱离高温环境且迅速、有效、持续降低体温外，还应根据中暑者情况拨打急救电话。

重症中暑 这时人体症状更加严重，大量出汗而导致水分和电解质丢失过多，造成肌肉痉挛（热痉挛）；血压下降，体温升高至38℃至39℃，全身状况变差（热衰竭）；若核心体温进一步升高至40℃，中暑者出现神志障碍，伴随着多器官受累，危及生命（热射病）。

注意！若出现重症中暑，则应帮助中暑者迅速脱离高温环境，迅速、有效、持续降低体温，尽快拨打急救电话。

这些人更易中暑 最好哪凉快哪呆着

针对人体体温调节功能而言，婴幼儿、老年人、慢性基础疾病患者、长期卧床者、肥胖患者等，这些人群器官储备能力较差，免疫力和自我防护能力下降，易发生体温失衡，一旦处于闷热、空气流动差的环境中，就容易发生中暑。

此外，先兆中暑症状隐匿，体弱者对高温导致的身体不适不够警惕，若不能主动采取降温措施，就容易使中暑不断进展，威胁身体健康。

再说与身体活动有关的人群，运动员、消防员、建筑工人、环卫工人、夏季剧烈运动的健康青年人等，这些人群在高温高湿环境下进行高强度体力活动，因水分补充不及时、衣物遮蔽影响皮肤散热等因素，易导致中暑。

青年人因平时身体健康，忽视中暑的威胁，未及时中断户外活动，有可能使中暑不断进展，造成严重后果。

小贴士

户外运动防暑有方

避免午间高温时段出行，可选择早晨或傍晚进行适当强度的户外活动。

应穿着吸汗、透气的运动服装，避免因防晒而遮蔽过多皮肤导致无法散热。

在运动过程中，应注意补充足量水分，可选择淡盐水等含有电解质的饮品适时补充。

若出现头晕、无力、恶心等不适症状，应立刻脱离高温环境，尽快降温，必要时就医。