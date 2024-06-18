新型辐射冷却织物可抵御城市高温

今年全球已出现大规模热浪，墨西哥、印度、巴基斯坦和阿曼等城市气温均接近或超过50℃。据最新一期《科学》杂志，美国芝加哥大学普利兹克分子工程学院的研究人员开发出一种防暑降温“神器”。这是一种新型可穿戴织物，能帮助城市居民抵御全球气候变化导致的酷热，可用于服装、建筑、汽车设计、食品储存等诸多领域。

目前已有一些织物和建筑材料能利用辐射制冷（物体以中红外辐射形式向外释放热量）原理来降温，但这些材料大多只考虑了来自太阳的辐射，而没有考虑城市建筑物和路面发出的红外线辐射。

新开发的织物同样利用了辐射制冷原理。它可以选择性地发出能逃离地球大气层的红外辐射，同时还能阻挡太阳辐射和周围建筑物发出的红外辐射，从而让人在“城市热岛”环境中保持凉爽。

这种织物分3层：内层由羊毛或棉等常见服装面料制成；中层由银纳米线制成，能反射大部分阳光辐射；外层是由一种名为聚甲基戊烯的塑料材料制成，这种材料对大多数波长既不吸收也不反射，但会发射一小段红外辐射。

室外测试显示，这种织物的温度比普通丝绸低8.9℃，比宽带发射型织物低2.3℃。在皮肤上测试时，这种织物的温度比棉织物低1.8℃。

研究人员表示，从理论上讲，这种微小的温度差异可能使人在暴露于高温下仍感觉舒适的时间增加。