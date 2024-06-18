个性化癌症疫苗时代已经到来？

在6月初举行的美国临床肿瘤学会年会上，美国纽约大学朗格尼健康中心癌症免疫疗法研究员杰弗里·韦伯及其同事公布了全球首款针对黑色素瘤的“私人订制”型癌症疫苗——mRNA-4157的最新随访数据。

研究结果显示，该疫苗能将高风险的晚期术后患者3年死亡率或癌症复发率降低近49%。此外，与单独使用免疫治疗药物可瑞达相比，患者联合使用该疫苗与可瑞达后的2.5年无复发生存率为74.8%，而单独使用可瑞达的生存率仅为55.6%。

这一研究结果令韦伯团队深受鼓舞。这种疫苗为每位患者“量身打造”，能有效帮助患者身体消灭所有残留的癌细胞，显著降低复发风险。

科学家一直在治愈癌症的道路上孜孜不倦地探索，尽管治癌手段日益丰富，但离“治愈”的目标仍有距离。不过现在，癌症疫苗的钟摆似乎荡到了成功的边缘。

联合疗法减少黑色素瘤复发

接受mRNA-4157和可瑞达联合疗法的患者之一是安吉拉·伊瓦特，来自美国路易斯安那州。2019年底，她被确诊患上了黑色素瘤。

2020年3月，伊瓦特在一项临床试验中首次接种了mRNA定制疫苗。这种疫苗可编码独特的突变蛋白，这些蛋白存在于伊瓦特的皮肤癌细胞表面。与此同时，伊瓦特还使用了免疫检查点抑制剂可瑞达。

在治疗期间，伊瓦特每3周在每只手臂上注射一次mRNA疫苗。疫苗中的mRNA进入她的健康细胞后，会产生新抗原来训练她的免疫系统。尽管每次注射后一两天内，伊瓦特都会出现严重的流感样症状，包括发烧、疼痛、发冷，但治疗仍然很有效。

虽然无法准确评估疫苗对伊瓦特康复的具体影响，但她的癌症得到控制且至今仍未复发。

mRNA疫苗实现“私人订制”

癌症疫苗的原理并不复杂，其目的是训练免疫系统更好地识别和摧毁恶性细胞。如果免疫系统能找到癌细胞，它就有能力将其清除。但癌细胞异常狡猾，它们可藏身于众多细胞之中，甚至伪装成正常细胞，逃过免疫细胞的检查。

癌细胞的突变会产生新抗原，这些新抗原通常只存在于癌细胞内，因此成为开发癌症疫苗的有效靶点。

mRNA治疗癌症的基本原理就是利用mRNA快速表达癌症的抗原，产生抗体后杀死体内的癌细胞。用mRNA技术开发癌症疫苗的优势在于，很容易能同时表达20个以上的肿瘤抗原，因此格外适用于癌症的个性化治疗。即使是很小的肿瘤样本组织，也可采集到所有的抗原信息，从而实现癌症疫苗的“私人订制”。

由于研究人员需要肿瘤样本来开发这些癌症疫苗，因此它们无法用于预防癌症，而是通常用于杀死可能逃脱其他治疗（如手术或化疗）的癌细胞，以降低复发风险。

多家企业“竞速”研发

伊瓦特接种的疫苗由美国药企莫德纳（Moderna）和默沙东（Merck，在美加称为默克）联合开发。

目前，这一联合公司正在对5种癌症进行疫苗的中晚期临床试验。莫德纳公司还提出了一个大胆的设想，即利用疫苗来治疗已扩散到全身的晚期癌症，但目前这一设想的成功案例并不多。初步实验结果表明，这些针对患者定制的个性化疫苗确实能在晚期癌症患者体内产生抗癌T细胞，但这些免疫反应很少能导致肿瘤消退，或让患者可以长期生存。

今年4月5日，在备受瞩目的美国癌症研究协会年会上，德国生物新技术公司和美国基因泰克公司（Genentech）报告的新结果同样令人兴奋。他们报告了一项针对16名胰腺癌患者进行的个性化mRNA疫苗临床试验结果。在为期3年的中位随访时间后，产生T细胞响应的8名患者仍处于无复发生存期，这显著长于没有产生T细胞响应的8名患者的13.4个月的无复发生存期。

法国传景生物科技公司（Transgene）也在年会上发布了个性化新抗原癌症疫苗TG4050治疗HPV阴性头颈癌患者的Ⅰ期临床试验新数据。分析显示，试验中所有接受TG4050治疗的患者都产生了特异性免疫反应，并迄今为止保持无复发状态。

美国得克萨斯大学安德森癌症中心计算生物学家萨切特·舒克拉乐观地认为，随着研究人员的继续努力，个性化癌症疫苗的免疫刺激潜力将会不断提高。他预测，长期以来被认为无效的癌症疫苗有望最终成为肿瘤治疗的主要手段，“个性化癌症疫苗的时代已经到来”。