“618”购物车里，哪些进口商品卖得火？

北京三里屯太古里中心，丝芙兰店内进口美妆产品琳琅满目，“618”活动海报醒目。

本报记者 孔德晨摄

京东“618”购物节开启头4个小时，同比增长超5倍的品牌超过1万个，其中包括多个海外品牌；天猫国际“618”开卖4小时，1497个进口品牌成交翻倍，包括342个新品牌……如今，“618”购物节不仅在中国国内备受关注，更吸引了来自全球的品牌，各国企业纷纷通过参加这一购物节，吸引中国消费者、扩大在中国市场影响力。

进口品牌备足货对接消费热潮

今年“618”，你买啥？

被问及这个问题，不少消费者给记者展示了他们的购物车：手机、电脑、美容仪、相机镜头、鱼油、游戏机……“我今年要买‘蹲’了很久的索尼游戏机，京东商城日常价格将近5000元，‘618’补贴价降了1500元左右，感觉可以下手了。”平时爱玩主机游戏的深圳男生张嘉伟对记者说，“在大促开始前，京东APP就给我发了推送通知我购物车里的商品已降价，趁着‘618’入手这类进口数码大件，优惠力度大、价格划算，是周围很多朋友的选择。”

北京姑娘王昭懿则选择购买了一双马丁靴。“这个牌子是我在英国留学时常买的，今年在国内购买，原价1000多元，‘618’活动只用800元就可以买到。”王昭懿说。

“今年‘618’，天猫上新了342个进口新品牌，表现良好。”天猫国际有关负责人告诉记者，进口化妆品、保健品等进口主流趋势品牌为“618”做好了充足准备；泰国商家Mistine今年备货190多万件商品，其中120万件为进口新品；比利时保健品牌WHC筹备了65万多件高纯度鱼油，专门为天猫消费者准备1万件天猫首发新品和16万活动赠品，已全部空运至保税仓。

随着影响力扩大，“618”大促在线下商城也热热闹闹办起来。

在顺电北京三里屯太古里中心店，消费者王先生正在选购一台索尼相机。“店员告诉我，‘618’大促期间全店满3000减100，所以我就来看看有没有新款的相机或者镜头可以购买。”顺电店员对记者介绍：“店内近期比较受欢迎的品牌大多是海外名牌，比如戴森、索尼、苹果、博世等，一些大件产品如吹风机、烘干机、吸尘器、耳机等产品都有不同程度的降价，叠加店内满减，优惠力度相当大。”

不远处的丝芙兰美妆店门口，一张写有“全场五折起”的海报吸引不少消费者进店选购。“除了个别品牌不参与‘618’活动外，其他任意产品满三件打八折，满四件打七五折。”丝芙兰店员熟练地向记者介绍优惠活动，“店内还新进驻了一些知名海外美妆品牌，很受消费者好评。这段时间我们店里客流量明显增加，有很多顾客新办了会员卡。”

“今年以来，国家出台了一系列促消费政策措施，有效推动消费市场持续回升向好，消费潜力加速释放。”中国国际发展知识中心副主任魏际刚对记者说，“借助‘618’大促，我们可以从国人的‘购物车’中看出消费趋势的变化。其中最明显的是进口产品销量增加，如进口化妆品、保健品、运动用品等。这折射出消费发展的新态势，彰显了消费增长的新动能，更是中国不断扩大进口的直接体现。”

保健品受青睐，复古风潮成亮点

今年“618”大促中，有哪些进口产品受欢迎？

进口保健营养品颇受消费者青睐。天猫国际有关负责人介绍，来中国创业的海外品牌中，保健和美妆品牌仍占较大比重，营养抗衰是目前天猫国际上增速最快的保健新趋赛道，鱼油及深海磷虾油类产品是增速最快的保健类目。“5月20日晚开卖4小时，鱼油品类整体销量突破5331万，同比增长162%。”他说。

高端酒品、进口奢侈品增长明显。“今年进口品类中，酒水增长趋势明显。开卖1小时，法国品牌Remy Martin人头马成交比去年开卖当天增长30倍，Chateau La Tour Carnet拉图嘉利增长20倍。澳大利亚酒水品牌Penfolds奔富，开卖4小时增速超400%。天猫国际上，露酒、果酒品类整体成交比去年翻了4倍。”天猫国际有关负责人对记者说，一些消费者趁大促之机买名牌包袋，“天猫国际上Louis Vuitton两款经典手袋NEVERFULL和Néonoé水桶包也首次参加‘618’期间的价格补贴，以NEVERFULL为例，补贴后价格10699元，并可使用88VIP大额券。”

“复古”风潮席卷消费群体，成为今年“618”购物节的新亮点。“我最近喜欢购买一些CCD相机，这类复古风相机拍出来的照片相比单反的清晰还原而言更有质感，风格独树一帜。”平时爱研究摄影的北京姑娘小李说，“今年‘618’我买了两台日式相机。”根据天猫国际数据，“618”开卖4小时，进口数码相机品类整体增速翻倍，复古风格强烈的日本品牌Olympus奥林巴斯成交翻8倍。此外，以摩托车头盔为首的摩托车骑士装备，在天猫国际增势明显，成交增速达518%；进口音乐CD、DVD品类整体成交增速达248%。

“运动”仍然是进口消费不容忽视的主题。徒步登山、骑行和水运动是户外运动领域的三大新兴消费趋势。根据平台数据，今年“618”进口自行车相关配件成交同比增长688%，泳镜整体成交增长1058%。Lululemon、Onitsuka Tiger鬼塚虎、New Balance、ARC’TERYX始祖鸟、Osprey成为增速最快的进口运动品牌。

商务部国际贸易经济合作研究院电子商务研究所所长杜国臣介绍，海外市场跨境电商在过去几年中呈现快速发展，预计2025年将达到约7.4万亿美元的规模。“从地区来看，东南亚、拉丁美洲、中东非、印度、韩国等市场都保持了线上销售领域的快速增长。”杜国臣说，“日本、韩国、美国是中国进口的主要国家，品类上有化妆品、服装、鞋帽等，美国、东南亚等是中国出口的主要市场，产品品类结构不断优化，高科技产品持续增长。”

丰富、优化国内供给

“618”大促期间，为应对高涨的跨境电商消费需求，平台企业如何保障运力？

今年“618”大促开始前，淘宝天猫、京东、唯品会等平台相继宣布取消沿用了10多年的预售机制。“这是今年最大的变化。往年通过预售模式，商家可以提前掌握售卖情况科学备货，物流快递企业也可以预测单量情况，提前准备仓配资源。再加上海外‘618’叠加欧洲杯，将给中国跨境商家带来一波订单高峰。”魏际刚说，“可以说，这是对物流快递企业的一次考验。”

菜鸟国际快递有关负责人告诉记者，通过AI技术，菜鸟会每日更新预测单量数据，预测几大核心经济带包裹体量呈爆发式增长，提前大规模加开直发线路，绕过分拨。数据显示，“618”期间菜鸟速递全网包裹流转节点较日常出现了下降，这既降低分拨操作成本，也加速了包裹流转。此外，菜鸟还联合速卖通宣布杭州、惠州、东莞等30多个优选仓可以直发韩国，以满足跨境电商物流高速运转需求。

扩大进口消费，是促消费的重要一环。

魏际刚认为，可从两方面分析中国扩大进口的重要性。

“从国际视角来看，中国扩大进口为世界各国提供了广阔机遇，有利于世界各国分享中国大市场、推进经济增长，从而维护中国与其他国家的国际关系。”魏际刚说，“从中国自身来看，一方面，扩大进口对于构建双循环新发展格局具有不可替代的重要作用，优质产品和服务进口对于中国经济高质量发展以及人民高品质生活是十分必要的；另一方面，扩大进口对加快建设贸易强国也是很重要的，建设贸易强国不仅需要继续扩大进口规模，而且要优化进口结构，提升消费品尤其是高端产品的进口占比。”

如何利用进口手段优化国内供给结构、提升国内经济运行效率？

“我们既需要注重进口和出口的平衡，也要兼顾国内循环和国际循环的平衡，还要重视不同种类产品生产和供给的平衡。”魏际刚说，“中间品、资本品在国内国际双循环、供应链稳定等方面发挥着重要作用，因此，不仅要强调消费品的进口，也要关注中间品、资本品的进口情况。”

魏际刚建议，中国的进口准入开放应更加多元化，可直接影响进口规模和进口结构。“当前我国的市场准入尤其是消费品准入相对较严格，如果扩大准入，能够更好满足人们生活的消费需求，开放多元的进口也能促进经济增长。”魏际刚说。