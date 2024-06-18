警惕儿童中暑，从六方面做好预防（服务窗）

新华社北京6月17日电 （记者顾天成、徐鹏航）当前，北京、河北等地遭遇持续高温天气。国家疾控局发布健康提示，提醒儿童中暑非小事，家长们要了解预防儿童中暑、识别中暑症状以及怎样照顾中暑孩子的知识。

北京儿童医院主任医师王荃表示，儿童、孕产妇、老年人、慢性基础性疾病患者以及户外作业人员等人群，更容易发生中暑，需格外加强自身健康防护。尤其是儿童的身体和成人有所不同，他们新陈代谢快、汗腺发育尚不成熟、体温调节中枢还在发育中，因此更容易中暑。

如何预防儿童中暑？根据健康提示，要关注六大方面，包括合理安排户外活动时间和地点，高温、高湿天气时，应在凉爽室内活动；穿着轻薄、宽松、浅色、透气的衣服，及时更换被汗浸湿的衣物；保证孩子喝足够的水，以水或电解质饮料为适宜饮品；多吃清淡易消化的食物；保证孩子有充足的休息时间；目前医学上没有公认的药物可预防中暑，家长们不要给孩子服用“防暑药”。

专家介绍，中暑分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑等阶段。在高温、高湿环境暴露后，孩子们一旦出现疲乏无力、头晕头痛、口渴多汗、恶心呕吐、面色苍白、心率增快、脱水等症状时，提示可能要发生中暑。

怎样照顾中暑的孩子？健康提示明确，如果发现儿童有中暑症状，应采取“一搬、二降、三补、四转”的原则进行处置：

搬运即迅速让孩子脱离高温、高湿、封闭及阳光烈晒的环境，将孩子转移至阴凉通风的地方；降温是中暑急救时最重要的措施，在发现中暑30分钟内应尽快将体温降至40摄氏度以下，降温方法包括脱掉衣物、温水擦浴全身、用风扇或空调增加散热等；儿童中暑常伴有脱水及电解质紊乱，应少量、多次地给孩子喝一些常温水或电解质饮料；对于重型中暑者，尤其是伴有高热、意识不清、抽搐等神经系统症状的儿童，应立即送到就近医院就诊。

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 13 版）