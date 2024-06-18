多方携手，维护学生健康（民生观）

维护学生健康是全社会的共同责任，家庭、学校、社区等多方应携手合作

增加体育活动，合理膳食，保持充足睡眠，调整心理状态，优化学习和生活环境……前不久，国家疾控局发布学生常见病多病共防“十要义”，提出了多方面的具体措施。这有利于进一步做好学生常见病防控，促进学生健康。

学生的健康问题不容忽视。中小学生正处于生长发育阶段，免疫系统不够完善，是一些传染病的易感人群和脆弱人群。中小学阶段也是生活方式和学习习惯的培养阶段，不良习惯可能会造成近视、超重、脊柱弯曲异常、龋齿等健康问题。因此，为学生打造健康生态圈，让学生养成健康的生活方式和学习习惯，很有必要。

打造学生健康生态圈，家长是首要责任人。家庭是学生成长的起点，家长是孩子第一任老师。家长不妨亲自做示范，引导孩子养成健康的生活方式，比如经常带孩子参加锻炼，注意健康饮食，早睡早起，确保充足睡眠；为孩子营造健康的家庭氛围，比如科学选购食物，烹饪少油少盐少糖，注重营养均衡，增加亲子交流与互动，让孩子保持良好心情；监督孩子健康，比如定期关注孩子视力，及时纠正不正确用眼行为，做好身高体重监测，培养孩子正确坐姿。

打造学生健康生态圈，学校是关键一环。校园是学生学习的主要场所，环境、饮食等因素与学生健康息息相关。以近视为例，如果座椅高度不合适，照明条件欠佳，长时间近距离看书写作业，容易出现近视。在打造健康环境上，学校可以优化绿化方案，改善校园体育设施，保障孩子每日至少1小时的校内户外活动，改善教室照明环境，配置可调高度的课桌椅等。在饮食上，学校可以提供科学合理、营养均衡的学生餐，校内避免售卖高盐、高糖及高脂食品，提供安全卫生的饮用水。

打造学生健康生态圈，社区可以做很多。社区是学生和家长的重要活动场所。一方面，要营造健康社区环境。比如，设立健康科普专栏，普及科学用眼、体育锻炼和肥胖防控知识，建设体育健身设施。另一方面，举办多种形式的健康活动。比如，举办健康讲座，强化家庭健康意识和认知，组织丰富的户外亲子活动、体育活动，营造积极向上的健康氛围。

我国有近3亿学生，他们的健康关系着亿万家庭。维护学生健康是全社会的共同责任，家庭、学校、社区等多方应携手合作，不断改善软硬件设施，打造优美环境，引导学生养成健康的生活方式和良好的学习习惯，减少疾病发生，让孩子们健康快乐成长。

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 13 版）