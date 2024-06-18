让孩子们喜欢运动、乐于锻炼

图为武宁县第六小学学生在网球课上做游戏。

本报记者 陶相安摄

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如何让校园体育活动更有创意，吸引更多学生参与？在江西，有多所中小学创新开展课后体育活动。从培养孩子的运动兴趣出发，举办丰富多彩的校园体育活动，通过引进社会力量，提升校园体育教学水平，让校园体育多姿多彩。

放学后，校园运动场传来欢声笑语。袁梦脚踩滑轮、手持滑行杖，在操场上穿梭。

袁梦是江西省赣州市崇义县思源实验学校四年级的学生。从2023年起，学校在课后延时课中开展多项体育活动，开设足球、射击、软式曲棍球等多种兴趣班，从小喜欢滑旱冰的袁梦选择了越野滑轮。

在江西，有多所中小学创新开展课后体育活动。丰富多彩的校园体育活动、别具特色的校园运动会、专业的体育教师和教练团队，让校园体育多姿多彩。

增设项目、创新活动

学生选择更丰富

如何让校园体育活动更有创意，吸引更多学生参与？于都县胜利学校在校运动会项目设置上融入巧思，针对不同年级学生设置“袋鼠跳”“摆长绳”等项目，还要求学生们跨年级组队。

操场上，孩子们推着一个大球绕过障碍物，周围响起阵阵加油声。“这是我们全员运动会的比赛项目‘聚力滚大球’，3名学生一组，推动大球绕过障碍物，与队友完成接力后，用时最少的队伍获胜。”胜利学校校长谢荣明介绍，“我们希望通过丰富的体育活动，让学生享受运动的乐趣，养成锻炼的习惯，增强集体荣誉感。”

近年来，崇义县结合当地特色，积极推动射击、越野滑轮、软式曲棍球、啦啦操等项目进校园。

参加体育活动会不会影响孩子写作业？在袁梦的父亲袁崇武看来，不仅不会影响，反而提升了孩子的时间规划能力。“延时课一般有两节，以前两节课都用来写作业，现在拿出一节课练习越野滑轮，孩子会更加注重另一节课的学习效率。”袁崇武说。

“起初有家长担心开展体育活动会影响学生的学业，犹豫要不要报名。”崇义县思源实验学校党总支书记吕昌松介绍，“从实践来看，体育活动对学生的成长和学业有着积极的促进作用，参与人数不断增加。”

引进教练、培养教师

体育锻炼更专业

瑞昌市第七小学的羽毛球馆内，四年级学生郑怡雯手握羽毛球拍左挥右挡，十分娴熟地处理着对手的每一次回球。“2023年全国羽毛球后备人才基地比赛总决赛9岁组女子单打第三名、2023年九江市青少年羽毛球锦标赛U9—10（9至10岁以下）组女子单打第一名、2023年江西省青少年羽毛球冠军赛U10（10岁以下）组女子单打第二名……”列举这些成绩时，郑怡雯一脸平静。

郑怡雯羽毛球技术的进步，得益于学校专业的教练员队伍。在学校的羽毛球馆内，教练员孙成华正认真地纠正小球员的技术动作。他曾担任国家羽毛球青年队主教练，卸任后来到瑞昌市，组建了羽毛球俱乐部。在学校的邀请下，孙教练为学校组织起羽毛球教练团队。

在教练团队的带领下，瑞昌市第七小学的羽毛球氛围日渐浓厚，羽毛球元素在校园内随处可见。在学校操场旁的展览板上，印有学校几十名老师的照片和介绍，一句介绍语十分醒目——“我们班老师还是羽毛球裁判员呢！”

通过引进社会力量，提升校园体育教学水平，成为江西众多中小学的共同选择。在此基础上，培训原有教师队伍、引进专项体育教师也是多所学校的新尝试。

2021年，于都县招聘了100名专项体教融合老师，新长征中学的林汉莹是其中一员。林汉莹此前曾是专业运动员，如今她是一名体育教师，还担任着班主任工作。学校党总支书记蒋雪峰介绍：“目前学校不仅有专项体教融合老师，还引入一部分社会力量。此外，学校积极组织体育教师参加专项培训。多样化的教师团队，让学生的体育锻炼更加专业、富有成效。”

开办社团、完善梯队

成长之路更通畅

“我想成为一名网球运动员。”九江市武宁县第六小学的李睿之说。受益于学校开展的体育兴趣班，在体验篮球、足球、羽毛球等多个项目后，李睿之选择了网球。

在武宁县第六小学，网球很受学生们欢迎。李睿之说：“我们每周有5节体育课，其中有一节是网球课。低年级时，老师会带着我们用网球做各种游戏；高年级时，我们会练习一些基础的网球技术动作。”

武宁县第八小学的体育馆内，同样活跃着网球少年的身影。网球运动在校园内的广泛开展，与武宁县积极开展网球项目密切相关。在县直小学增设网球课、开通课后网球一小时服务、选派专业教练员进校园……一系列体教融合举措，吸引了更多孩子参与网球运动。

“通过与武宁国际网球中心合作，我们设立了专门的网球课程和网球社团，让孩子们有更多机会接触和学习网球。”武宁县第六小学校长张桂洪介绍，“学校每周在一至三年级设置两节网球兴趣课，喜欢网球的学生都可以报名参加。在四至六年级则设立网球社团，成员是由教练选拔的网球特长生。”

如何让优秀的体育后备人才快速成长，于都县进行了探索。在于都县雩山中小学的足球场上，小球员们正在教练的带领下练习传接球技术。“别小瞧这些孩子，这可是我们的‘县队’。”校长曾令华说，“这是我们县初中阶段足球后备人才梯队，我们学校有一支，于都中学初中部也有一支。”

2023年，于都县实施优秀体育后备人才升（转）学就读工作方案，为优秀体育后备人才升学提供便利。曾令华说：“我们希望通过这样的努力，让校园培养出更多体育后备人才。”

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 15 版）