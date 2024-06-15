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剃毛会使毛发变粗吗？

2024年06月15日09:23 来源：中国新闻网

　　剃毛无法使毛发变粗或增多，毛发的粗细和数量与剃毛无关。人体毛发的数量和粗细，主要由毛囊(个体遗传及部位差异)和雄性激素决定。在刮体毛时，我们只是切断了毛发的表面部分，不会影响毛囊本身的结构和其生长方式。

(责编：郝帅、申佳平)




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