全国统一销毁侵权假冒伪劣商品达3.3亿元

14日，国家质量强国建设协调推进领导小组办公室、市场监管总局联合组织开展2024年侵权假冒伪劣商品全国统一销毁行动。此次行动共销毁3.3亿元侵权假冒伪劣商品。

今年侵权假冒伪劣商品全国统一销毁行动主会场设在山西省临汾市，21个省(区、市)相关城市设分会场，主、分会场视频连线同步销毁。

服装、运动鞋、茶叶……这些民众日常生活中接触到的产品，在临汾主会场当天展出时，记者发现其外表与正品极为相似。这些仿冒品不仅容易蒙蔽消费者的眼睛，也容易给合规企业生产和形象带来负面影响。

打击侵权假冒伪劣商品，各地一直在行动。近年来，各地各有关部门，大力强化知识产权保护，严厉打击侵权假冒，多次组织开展侵权假冒伪劣商品统一销毁行动，有效维护中外权利人和消费者合法权益。据悉，此次行动全国共销毁侵权假冒伪劣服装鞋帽、食品药品、化妆品、烟酒和作弊电子秤、盗版出版物等200多个品种、3300吨、货值达3.3亿元。销毁采取绿色环保、无害化方式进行。

打击侵权假冒伪劣商品并非易事。当天在主会场，临汾市市场监督管理局产品质量科工作人员李少辉向记者介绍，近年来，随着国内物流网络日益发达，侵权假冒伪劣商品在各地间的流通也在加快，给市场监管带来挑战。同时，对于部分商品，消费者难以从外观上辨别真假，这进一步增加发现侵权行为的难度。

李少辉表示，地方市场监管部门一方面加大市场监测力度，在商超等场所对各类商品进行定期巡视和随机抽查，及时发现并查处侵权假冒行为。另一方面，也注重加强宣传教育，以更好地提高消费者的维权意识和辨别能力。