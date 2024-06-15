手机看多了，当心“干眼症”

电子产品已成为人们日常生活中不可或缺的一部分，不少人笑称手机已“焊接”在手上。然而，频繁使用电子产品也给我们的健康带来了很多问题，其中一个常见问题就是干眼症。

干眼症又叫干眼，是指各种因素引起的泪液质和量异常或动力学异常，导致泪膜稳定性下降，并伴有眼部不适或眼表组织病变的一系列疾病。我们的眼睛无时无刻不在生产眼泪，每次眨眼的时候，眼睑（也就是眼皮）就像一把刷子，将泪液均匀涂抹在眼球表面，形成一层泪膜，起到保湿润滑的作用。正常情况下，我们的眨眼频率为15次每分钟，以此保持泪膜的不间断覆盖。而在使用电子产品时，屏幕中的内容深深吸引住了你，注意力高度集中，往往就会不自觉地降低眨眼频率。眨眼次数一少，泪膜本身得不到补充，原本的还会被蒸发减少，结果就是眼球表面直接暴露在空气之中，造成眼部不适，逐渐发展成干眼症。

干眼常见症状包括眼部干涩感、异物感、烧灼感、眼痒、疼痛、眼红、视疲劳、视物模糊、视力波动等。症状会随着干眼程度的加重而更明显。但大多数患者做眼部检查时，结果并没有很异常，这就是干眼“症征分离”的特点。大多数患者的干眼情况并不会造成严重的视力损伤，只要经过综合治疗，是可以慢慢缓解的，虽然有时在过度疲劳用眼、熬夜等情况下会出现症状的反复发作，但也不需要过多担忧，只要平常注意健康的用眼生活习惯、保持愉悦的心情和充足的睡眠，配合干眼的药物和物理治疗，干眼不舒服症状可以得到缓解。

哪些群体容易患干眼症呢？干眼在各个年龄段都可能出现，其中女性是干眼的多发群体。对于大多数人来说，生活方式相关的因素，如长时间近距离操作视频终端（手机、电脑）、户外活动少、睡眠不足、使用空调、吸烟、长期配戴角膜接触镜、眼部化妆及长时间驾驶等都会增加干眼的患病概率。

干眼是多因素引起的慢性眼表疾病，引起干眼的病因十分复杂，如不健康的生活习惯和工作方式、年龄相关的内分泌因素、精神心理因素、环境污染、全身性免疫系统疾病、眼局部病变、眼部手术和使用药物的影响等。干眼主要分为水液缺乏型干眼、脂质异常型干眼、黏蛋白异常型干眼、泪液动力学异常型干眼及混合型干眼，其中以混合型干眼较为常见。

如何缓解呢？首先是针对已知的相关因素进行治疗，如积极改善工作、生活环境，纠正不良用眼习惯，减少电子产品的使用时间以及改善睡眠质量等；对于因全身免疫性疾病或其他疾病引起的干眼，应就诊相关专科治疗原发病；针对干眼的类型和程度，临床治疗手段有药物和非药物治疗。药物治疗可以使用“人工泪液”“促泪液分泌剂”以及局部“抗炎”滴眼液等，同时可以配合干眼的非药物治疗，即物理治疗如热敷、睑板腺按摩、睑缘清洁以及强脉冲光治疗等，请眼科医生给予个性化的治疗方案，疗程根据干眼症状的缓解改善情况而定，有些患者可能需要长期的治疗。

如果有头疼头晕、精力不济等其他身体不适的症状，应及时就医，排除其他眼部和全身疾病，如果经检查，是由干眼引起的，建议纠正不良的用眼生活习惯，减少电子产品的使用时间，保证充足的休息和睡眠，保持愉悦的心情，并由眼科医生开处药物及治疗。一旦了解干眼的慢性病不致盲的性质和其诱发因素，患者可以调整自身日常生活，定期到医院就诊，提前防治干眼。

不得不长时间看书、盯屏时怎么保护眼睛呢？建议书本和屏幕放置在眼水平向下约30度并向后倾斜，调整眼与书本、屏幕平面的距离约50cm～70cm，调整合适的光亮度和字体大小，每40～50分钟休息一下眼睛，并进行眨眼训练：首先轻闭眼2秒，然后用力闭眼2秒，最后睁眼2秒，重复1分钟，每天可进行10次。

当然，叶黄素可以适当补充；眼药水要在医生的建议下合理使用，有些眼药水会引起眼部的副作用，不可乱用、滥用；有的人会使用蒸汽眼罩，但要注意不能温度过高、时间过长，避免烫伤眼睛。特别要强调的是，无论何种护眼模式都不能替代健康用眼习惯。（作者系中山大学中山眼科中心副主任医师，记者崔兴毅、通讯员高婉蓉采访整理）