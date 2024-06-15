走进“食管癌的世界” 探索多学科联合诊疗路径

食管癌是常见的消化道肿瘤，严重威胁着人类健康。为帮助公众更多了解食管癌相关疾病知识，提高社会对食管癌的关注度，近日，人民好医生客户端邀请福建省厦门大学附属第一医院副院长、肿瘤内科主任医师叶峰，福建省肿瘤医院胸部肿瘤外科主任医师方卫民，福建医科大学附属协和医院放射治疗科主任医师杨勇做客直播间，围绕食管癌科学知识普及、临床治疗现状和多学科联合诊疗模式进行交流探讨。

食管癌科普知识要牢记

杨勇介绍，食管黏膜等组织发生过病变；具有抽烟、喝酒、喜食烫食或腌制食品等不良生活习惯；具有家族患病史；生活在食管癌高发区等是诱发食管癌的主要风险因素。“我国食管癌高发，建立适合无症状高危人群和早癌大规模筛查是食管癌防治研究亟待解决的问题。建议借鉴其他肿瘤的地域筛查方式，在高发区现场进行观察，控制变量，如果通过一些干预手段，该地区的发病率明显下降，基本可以确定该地的高危诱因。”他说。

食管癌缺乏特效标记物，且早期患者症状不明显，给食管癌筛查带来巨大困难。叶峰提出，由于食管癌的标记物显示不敏感常导致抽血筛查无效，临床往往通过胃镜或者食管镜进行筛查，但不同地区筛查率存在很大差异，整体而言筛查率普遍不高。

筛查确诊食管癌后该怎么办？方卫民建议，首先要选择正规的医院进行治疗。由于食管癌一经发现往往是晚期、中晚期，患者治疗一般是化疗加放射治疗，所以要选择正规医院就诊；其次，食管癌的治疗过程漫长，治疗期间患者要保持良好心态。对于治疗结束后回家休养的患者，要改掉不良的生活习惯，定期复查，检查肿瘤生长、转移情况。特别提醒的是，食管癌患者要动员自己的亲属尤其是一级亲属，去做常规筛查。

各方配合实现最佳疗效

目前，食管癌治疗可以简单分为局部治疗和全身治疗。杨勇表示，局部治疗主要指手术和放疗，主要的作用点为食管局部和纵隔淋巴结；全身治疗主要是药物治疗，比如最常用的化疗药物，通过口服或静脉注射。两者治疗方式适用情况不同，比如早期患者通过手术治愈率很高，分期偏后些的患者会有局部复发风险，手术后可能需要进行巩固（放化疗）或辅助治疗。如果患者淋巴结发生转移，临床需要根据患者的分子分型或者标记物情况，制定适用于全身治疗的药物方案。

在放化疗、免疫治疗的过程中，如何保证患者治疗方案的有效性和安全性，从而减少不良事件的发生？叶峰认为，首先，临床治疗团队要协作，来确保治疗方案做到治疗效果；其次，家属的陪伴非常重要，比如，免疫治疗期间患者各器官都有不良反应发生，家属要精心呵护照顾；再有，患者要对疾病要有一定的认识，学会获取科学正确的信息来源，避免被质量参差不齐的网络信息干扰，要积极配合多学科诊疗医生团队的治疗，才能提高治愈率。

多学科联合诊疗益处多

“虽然部分早期食管癌患者，可以进行手术治疗。但大多数患者是症状出现后才去医院检查，而不是提前筛查，导致病情发展到中期、晚期，这部分患者需要进行综合治疗，即内科、外科、放疗科、病理科、影像科的多学科诊疗（简称MDT）。”方卫民说，MDT治疗的好处是误诊误治率低，可以精准分期。精准分期是为了更好地精准治疗、个性化治疗，节省时间、经济成本，减轻患者负担。此外，对于年轻医生而言，多学科诊疗是一个锻炼机会。因为年轻的临床医生，知识和技能相对局限，多参加一些学科联合会诊，可以帮助他们快速成长。

杨勇认为，MDT为各科室提供了沟通平台，通过多学科联合会诊，大家会相互交流各学科最新治疗手段，提高各科室对疾病的认知广度和深度。以放疗科为例，过去科室治疗晚期患者的任务是实施“姑息（减症）治疗”。但随着治疗技术的进步，以及对疾病生物学行为认知的改变，放疗技术逐渐精确化，例如，针对局部病灶转移的患者，临床治疗一般采用大分割放疗手段联合免疫治疗的方式。放疗科治疗方式的进步需要传递给其他科室，而MDT方式能够迅速传递信息给相关科室，避免信息闭塞影响患者就医体验。