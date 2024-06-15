医保医疗医药协同发力 更好惠及民生（权威发布）

日前，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》（以下简称《重点任务》），聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理，明确提出加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展等7个方面的工作任务。6月14日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍有关情况。

以检查检验结果互认等为重点，加强“三医”数据共享和业务联动

今年的医改重点任务，提出要探索建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信息联通和监管联动机制。

“医保、医疗、医药密不可分，共同为人民健康保驾护航，需要相关部门同向发力、形成合力，才能更好满足人民群众对美好生活的新期待，才能使医改更加直接惠及民生。”国家卫生健康委副主任李斌表示，医疗是群众看病就医、保健康复的核心内容，与群众关系最直接、感受最具体。医保基金是群众看病就医的“保命钱”，也是医疗服务和医药产品的重要筹资来源。医药作为医疗卫生服务的重要手段，直接关系服务的质量安全、能力和水平。

在政策协同方面，要加强党对深化医改的全面领导，突出以人民健康为中心，创新“三医”协同发展和治理的跨部门工作机制，使制定的各项改革政策目标一致、措施协同、落地有声，提升治理的整体效能。

在信息联通方面，要把“三医”数据共享和业务联动放在更加突出的位置，以检查检验结果互认、费用一站式结算、电子病历规范查询、远程医疗、异地就医等业务应用场景为重点，切实提高协同治理、运行评价等决策和服务能力。

在监管联动方面，治理医药领域损害群众健康权益的现象和问题，需要标本兼治，强化部门联动，全链条加强监管，形成“三医”标准统一、相互衔接、相互配合的监管格局，通过建立健全联合执法、联合惩戒制度，切实维护人民群众的生命安全和健康权益。

继续大力推进医药集中带量采购

《重点任务》提出，深入推广三明医改经验，推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面，深化医疗服务价格、医保支付方式、公立医院薪酬制度改革等。

李斌介绍，将深入总结归纳三明及其他典型地区的好经验、好做法，研究起草进一步深入推广三明医改经验的政策文件，对全国推广三明等地医改经验进行再部署、再强化、再提升，扩大示范效应。

在推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面方面，国家医保局副局长黄华波说，2024年将继续大力推进医药集中带量采购工作，在集采品种选择上强调统筹协调。重点在国家和地方两个层面开展工作，做到国家和地方互为补充，持续扩大集采覆盖面。

黄华波表示，将进一步完善集采制度，巩固深化集采改革成果，更好地惠及广大群众，从3个方面加大工作力度：一是提高地方联盟采购系统性和规范性，将条件具备的省级联盟采购提升为全国性联盟采购，牵头省份在报量管理、协议量执行、非中选产品挂网等关键环节明确规则，参与省份做好系统协同。二是加强集采执行过程的精细化管理，国家组织集采联合采购办公室和省际联盟采购的牵头省份将认真履职，监督监测集采中选结果执行情况。三是加强监督管理，发挥医保基金飞行检查作用。

“集采工作开展以来，国家药监局始终将中选产品作为重中之重，持续加强监管。这是为医改守好药品质量安全的底线。”国家药监局副局长黄果说，国家药监局强调实行监管全覆盖，对国家集采中选药品、医疗器械，实行生产检查和产品抽检“全覆盖”，并持续开展专项行动，注重强化智慧监管，持续加强部门联动。总体上看，我国集采中选产品质量整体保持稳定可靠。

提升基层能力，使更多常见病在县域内得到较好诊治

“提升基层服务能力、推动公立医院高质量发展是分级诊疗制度建设、落实分级诊疗的重要环节和主要抓手，对提高医疗服务质量和效率，方便群众就近看病、看好病具有重要意义。”李斌介绍，今年工作主要有以下几方面：

在提升基层能力方面，首先，要提高自身水平。加强中心卫生院能力建设，提升设备配备水平和医疗服务综合能力，重点加强儿科、呼吸科、口腔科、康复科等短板科室建设。全面推进紧密型县域医共体建设，以促进人员、技术、服务、管理下沉为重点，增强县域整体服务能力，使更多常见病、多发病能够在县域内得到较好诊治。

其次，要给基层派“外援”。组织城市三级医院支援县级医院，城市二级及以上医院支持社区卫生服务中心，城市医院和县级医院支援乡镇卫生院，乡镇卫生院支援村卫生室，通过“组团式”帮扶，建立名医工作室、师带徒等多种方式，切实促进基层服务能力提升。

第三，要培养骨干人才。今年，将为中西部乡镇卫生院招收8000名左右的农村订单定向免费本科医学生。持续开展基层卫生人才能力提升培训项目，着力提升基层骨干人员常见病、多发病诊疗能力，健康管理能力和传染病的识别、处置等能力。指导各地推进大学生乡村医生专项招聘和编制等待遇保障工作，吸引大学生村医稳定服务农村。

在推进公立医院高质量发展方面，以省份为单位，持续推进公立医院高质量发展促进行动等一揽子行动方案，督促地方落实对公立医院高质量发展的支持政策。进一步指导11个综合医改重点省份率先探索各级各类公立医院高质量发展的路径。

《重点任务》还提出，开展探索赋予公共卫生医师处方权试点。国家疾控局副局长沈洪兵介绍，近期，国家疾控局会同国家卫生健康委、国家医保局联合印发了试点工作方案，并率先在黑龙江、广东、海南、重庆等地启动了公共卫生医师处方权的试点工作。下一步，将指导试点地区立足实际、积极稳慎、循序渐进，定期开展经验交流，做好总结评估，推动试点工作深入开展。

《 人民日报 》（ 2024年06月15日 02 版）