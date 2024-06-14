如何保证药品和耗材集采降价不降质？国家医保局解答

人民网北京6月14日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家卫生健康委、国家医保局等有关部门负责人介绍《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，进入集采的药品和耗材价格往往会有较大降幅，如何保证集采品种降价不降质？

国家医保局副局长黄华波表示，集中带量采购的中选产品的降价空间主要来源于企业营销成本的节约。

“集采通过汇集全国医疗机构的需求量形成一个采购标的，引导企业公平竞争产生合理的价格，一旦中选了，产品可以按照采购合同直接销往医院，医院承诺按照承诺的采购量，按时完成约定的采购，并且优先采购和使用中选产品，由此大幅压缩药品生产企业营销成本。”黄华波说。

黄华波强调，集采还有一项措施，要求医疗机构及时结清企业货款，并通过医保基金预付政策予以支持，有效解决了原来回款周期特别长的问题，为企业节省了大量资金成本。这些流通环节中成本的节约是主要的降价空间。通过价格竞争让利给人民群众。

黄华波说，为确保中选产品降价不降质量，主要采取以下三方面的措施：

一是设定质量入围门槛。国家组织药品集采对企业和产品资质作了规定，将通过质量和疗效一致性评价作为仿制药参加集采的门槛，避免在竞争中出现劣币驱逐良币的现象。

二是建立质量监管的协同机制。将国家和地方集采中选企业信息与药监部门共享，药监部门将中选产品列入监管重点。对国家组织集采中选产品出现的质量相关问题，医保局和药监局联合开展处置，采取取消中选资格、纳入“违规名单”等惩戒措施，持续释放质量问题“零容忍”信号。

三是开展临床疗效与安全性的真实世界研究。委托全国30多家大型三甲医院开展了两期集采中选仿制药的临床疗效和安全性真实世界研究，目前覆盖前3批集采37种临床使用广泛的药品。研究结果显示，中选仿制药与原研药在临床疗效和安全性上是等效的，说明国产仿制药的质量整体上经受了考验。现在第三期的临床疗效和真实世界研究正在开展当中，这一期覆盖了第4、5批集采的20多个品种，还会陆续发布研究成果。