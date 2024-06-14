国家卫健委：历史性实现编制资源向乡村医生开放

人民网北京6月14日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家卫生健康委、国家医保局等有关部门负责人介绍《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》有关情况，并答记者问。

在会上，国家卫生健康委副主任李斌介绍了2023年医药卫生体制改革的进展情况。具体如下：

在促进医疗、医保、医药协同发展和治理，深入学习推广三明医改经验方面。加强部门协作，组织开展第八批、第九批国家组织药品集采，第四批医用耗材集采，进一步降低药品和耗材费用。指导各地全面落实医疗服务价格动态调整机制，28个省份进一步理顺医疗服务价格。调整完善医保药品目录。全国超9成的统筹地区开展按疾病诊断相关分组或按病种分值支付方式改革。持续深化药品审评审批制度改革，新药好药上市步伐明显加快。

在促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，完善医疗服务体系方面。有序推进国家医学中心和国家区域医疗中心设置建设，13个类别的国家医学中心和125个国家区域医疗中心建设项目落地实施。着力提升地市和县级医疗水平，增强基层服务能力。从国家医学中心和区域医疗中心设置情况看，基本覆盖了医疗资源薄弱省份，群众跨省就医逐步下降。从增强基层服务能力来看，超过75%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心的能力达到了基本标准。

在深化公立医院改革，推进公立医院高质量发展方面。开展提升医疗质量、进一步改善护理服务、改善就医感受等专项行动，提升服务水平和服务质量。指导11个综合医改重点省份因地制宜推动公立医院高质量发展，30个公立医院改革与高质量发展示范城市在关键环节创新突破，14家委省共建高质量发展试点医院高质量发展方面的主要指标明显改善。

在健全公共卫生体系，壮大医疗卫生人才队伍方面。稳步推进疾病预防控制体系改革，着力提升公共卫生服务能力。以基层为重点壮大医疗卫生人才队伍，招收住院医师12万人，培养全科医生4.7万名。启动实施大学生乡村医生专项计划，历史性实现了编制资源向乡村医生开放。