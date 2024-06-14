中国太保第15家养老社区落地苏州 

6月13日，中国太保旗下太保养老投资公司与太湖新城吴中管委会、杭州城建集团签订项目三方合作协议，标志着中国太保第15个养老社区项目正式落地苏州。太保家园·苏州国际颐养社区将充分发挥国家历史文化名城、上海大都市圈和苏锡常都市圈重要城市的资源优势，以长住活力和护理、康复客户为主，兼顾部分候鸟旅居需求，打造城市精品型CCRC养老社区，为长三角高品质养老需求客户提供更多服务选择。

凸显“医养结合”特色，打造城市型精品颐养社区

“上有天堂，下有苏杭”，太保家园继在杭州、南京布局后，在江南水乡再落一子。苏州国际颐养社区项目秉持“更精、更近、更老”原则，选址区位优势更加突出。项目位于城市新中心的吴中区太湖新城，区位优势突出。项目交通紧靠地铁4号线木里站，周边多条主干道快速通达苏州全城，开车30分钟内即可到达苏州火车站、金鸡湖CBD中心商圈等，到上海市区也仅需1小时20分钟车程，出行十分便捷。周边生态环境优越，拥有5平方公里的苏州湾湿地公园、21公里的沿太湖景观带、24万平方米的天鹅湖公园。医疗资源完善，距离今年将投入运营的苏州市立医院总院仅1公里。商业配套丰富，项目周边有苏州湾中心广场、永旺梦乐城、苏州城市客厅、商业邻里中心等，充满生活气息。

苏州国际颐养社区规划总建筑面积约4.5万平方米，整体采用现代设计风格，同时融入“中央水景+庭院水榭”等传统苏州园林文化元素，打造具有江南水乡风格的城市型精品养老社区。苏州项目在定位上更注重“医养结合”特色，社区内规划有自理公寓、护理院、康复医疗中心，其中自理公寓以一室一厅户型为主，可提供300多个床位；护理院和康复医疗中心也可提供近300张床位，项目预计于2025年上半年整体投入运营。社区内设有中医科、康复科，可提供门诊服务及康复医疗服务，还可为广大客户提供旅居度假、生活照顾、健身娱乐、高龄疾病护理等高品质养老养生服务。

完善区域养老生态圈，大健康战略继续走深、走实

《苏州市“十四五”养老服务发展规划》提出，到2025年，初步建立完善与苏州经济社会发展相适应的居家社区机构相协调、医养康养相结合的高质量、多元化、现代化的社会养老服务体系。苏州市户籍老年人口仍在持续增长，截至2023年末，60岁及以上人口为251.56万人，占比达19.41%；失能、高龄等养老服务重点对象继续增加，人口老龄化形势日益严峻。作为传统经济强市，苏州乃至苏锡常地区对于高品质养老服务有非常大的需求。

苏州是中国太保的传统保险业务高地。自中国太保布局养老产业，太保家园在全国各地陆续落地以来，“保险产品+养老社区+专业服务”模式在苏州地区及长三角地区广受客户欢迎。据了解，截至2024年5月底，依托于太保家园高品质养老社区，中国太保寿险苏州、常州、无锡三个分公司发放资格函数累计超4500份。

随着苏州项目的落地，中国太保已在全国13个城市布局15个自投、自持、自营的养老社区项目，其中8个社区目前已正式运营，标志着中国太保的“大健康战略”继续向纵深推进。今年以来，长住居民人数稳步增长，养老服务体验短住、短护增长迅速，已达到3.5万房/晚，高品质五“心”养老服务得到广大客户的好评。

同时，在目前长三角区域已有杭州、上海普陀、上海崇明、南京4个社区投入运营的基础上，苏州项目的补点落地有利于进一步完善中国太保的区域化养老服务体系，长三角地区的中国太保客户可以更便利、更灵活的选择参观或短住、短居、短护类产品，就近沉浸式体验太保家园的养老服务、健康管理、旅居短住，通过这些服务场景有力拉动客户从身边的服务触达保险产品，从而促进社区内触客、获客、成单，以高品质养老服务助力保险主业，为做好养老金融这篇大文章提供了鲜活“太保样本”。