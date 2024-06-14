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世界献血者日：关于无偿献血 你需要知道这些知识

2024年06月14日09:10 来源：人民网

6月14日是世界献血者日。对于献血，很多人会有疑问，献血者需要符合哪些条件？献血前后要注意哪些问题？献血对身体有害吗？为此，人民网采访了清华大学第一附属医院输血科副主任医师杨永涛。

 

(责编：杨曦、高雷)




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