做自身健康的“第一责任人”

近日，国家卫健委公布《中国公民健康素养——基本知识与技能（2024年版）》（即新版“健康素养66条”），并将围绕该“健康素养66条”开展多种形式的健康科普和宣传活动。同时，国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局决定从今年6月起，开展“全民健康素养提升三年行动”，以宣传推广新版“健康素养66条”为主线，引导公众自觉践行文明健康绿色环保的生活方式，让人民群众更好地重视健康、维护健康、享受健康，让每个人能够真正成为自己健康的“第一责任人”。

全国居民健康素养水平稳步提升

监测显示，近年来我国居民健康素养水平稳步提升，由2012年的8.80%上升到2023年的29.70%，目前已接近《“健康中国2030”规划纲要》提出的“到2030年，居民健康素养水平达到30%”的目标。

“‘健康素养66条’自2008年发布以来，在提高公众健康素养、促进人民健康方面发挥了重要作用。2015年进行了第一次修订，这次是第二次修订。”中国健康教育中心主任李长宁介绍，本次修订主要是考虑到我国卫生健康工作面临新形势、新任务、新要求，例如人口老龄化程度进一步加深，慢性非传染性疾病的负担持续加重，新发再发传染病的风险持续存在，这些都对公众的健康素养提出了更高要求，“特别是随着科学技术的发展，卫生健康领域中的新知识、新技术不断涌现，这些都要求我们要与时俱进，对‘健康素养66条’进行修订”。

“健康素养66条”明确了24条基本健康知识和理念、28条健康生活方式与行为、14条健康基本技能。李长宁介绍，此次修订遵循总体框架不变、更新完善、查漏补缺的原则，主要修订内容包括：增加了个人健康权利和责任的相关内容，倡导每个人是自己健康第一责任人的理念；增加了传染病防治相关知识；增加了慢阻肺、骨质疏松、健康口腔、文明健康绿色环保生活方式等方面的健康知识；增加了安全与急救、家庭药箱储备、自测血压等方面的健康技能；根据最新的研究成果，更新了相关的知识点。

值得注意的是，新修订的“健康素养66条”中，涉及食品营养的内容就有8条。当前，我国居民的饮食结构情况如何？

“近年来，我国居民整体营养状况和膳食结构得到明显改善，但膳食结构仍然存在一定的不合理之处，主要表现为人均烹调油、盐的摄入量偏高，而奶类及其制品、大豆及其制品、蔬菜水果的摄入量不足。”北京协和医院临床营养科主任于康表示，建议加强健康宣教，推广《中国居民膳食指南（2022）》，有针对性地调整饮食结构，增加大豆制品、奶类和蔬菜水果的摄入，控制油、盐的摄入，培养居民良好的饮食习惯。同时，倡导合理运动，做到吃动两平衡，保持健康体重；贯彻落实“三减三健”行动，即减盐、减油、减糖，以及健康口腔、健康体重、健康骨骼；针对常见慢性疾病，包括高血压、高脂血症、糖尿病等，国家卫健委已发布相应的食养指南，应加强对慢病食养指南的推广解读学习和落实。

不断增加优质健康科普产品供给

如今，健康科普越来越受到公众的关注，但网络上健康科普内容鱼龙混杂，一些伪科普或不科学的说法措辞易误导公众。

“我们有时候会遇到一些老年朋友来咨询，他们在微信朋友圈中会收到相关信息，向我们询问（这些信息的）科学性、有效性等。”国家卫健委宣传司副司长米锋介绍，为遏制虚假健康信息、净化网络空间，2022年，国家卫健委会同中宣部、中央网信办等部门，制定印发了《关于建立健全全媒体健康科普知识发布和传播机制的指导意见》，从发布、传播、监管、社会监督等多环节发力，规范媒体和互联网平台的健康知识发布和传播。

米锋表示，互联网平台主体应当履行信息内容管理责任，健全健康科普知识生产、审核、发布等管理制度，平台的编辑和健康科普知识审核人员应具备相关专业背景，保证科学性、准确性和适用性。虚假信息应及时删除，防止误导群众。

此外，近日发布的《全民健康素养提升三年行动方案（2024—2027年）》主要目标之一就是：健康科普信息传播环境更加清朗，权威健康科普作品全方位、多渠道推送，虚假错误信息得到坚决遏制。

“从今年开始，每年6月我们将集中开展全民健康素养提升主题宣传活动。”米锋介绍，“全民健康素养提升三年行动”主要包括4个方面：不断增加优质健康科普产品供给，汇集优质资源，持续发布通俗易懂的科普作品；不断净化健康科普信息传播环境，加强多部门联动，广泛传播科学权威的健康知识，加大对互联网不良健康科普信息的监测和处置；不断加强健康教育人才队伍建设，指导各地发挥好国家和省级健康科普专家库的作用，让更多的医务人员更积极地投身到健康教育和健康科普之中；不断动员社会各界广泛支持参与，继续推进健康县区和健康促进医院工作，推进“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变。

更好发挥医务人员健康科普主力军作用

在全民健康素养提升工作中，公立医院可以发挥哪些作用？

广东省中医院院长张忠德介绍，作为公立医院，要充分发挥人才优势、专业优势、资源优势，构建“以健康为中心”的大健康传播体系，在促进全民素养提升行动中发挥“龙头”作用，引导医务人员在日常诊疗和平时工作中向患者、向公众宣讲疾病预防保健知识，加强健康教育职责。

“广东省中医院组建了一支由国医大师、全国名中医、岐黄学者等名医组成的健康科普传播队伍，去年一年，我们开展了健康科普直播475期，受益人超过1300万人次。”张忠德说，公立医院要整合优势资源，打造健康促进品牌，培育健康新文化。

“中医药文化为中华民族繁衍生息作出巨大贡献，蕴藏着疾病的预防、治疗、康复和强身健体的智慧。”张忠德介绍，广东省中医院致力于充分发挥中医药特色优势和独特作用，提升全民中医药健康文化素养、提高群众中医药服务获得感，坚持健康素养从“娃娃”抓起，医院牵头成立“岐黄护苗 培根铸魂”中医药文化进校园联盟，引导少年儿童从小做自己的“健康小卫士”。同时，启动“生活中的中医智慧”健康促进行动，把中医健康养生的理念融入到老百姓的日常生活里。

2023年，上海市居民健康素养水平达到40.46%，超出全国10.76%。对此，上海市卫健委副主任陆韬宏介绍，上海连续实施六轮健康城市三年行动计划和健康上海行动（2019—2030年），针对健康影响主要因素开展跨部门合作，把全生命周期健康管理理念贯穿于城市规划、建设、管理全过程，把健康上海建设情况纳入政府年度考核内容。

“每位专业医务人员都负有健康教育的使命和任务。”陆韬宏说，为此，上海市卫健委通过健全组织体系、完善管理制度、建立激励机制等多项举措，充分发挥医疗卫生机构和医务人员“健康促进主阵地”“健康科普主力军”的作用。