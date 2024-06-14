新一批重要国家标准发布

本报北京6月13日电 （记者林丽鹂）市场监管总局（国家标准委）近日批准发布一批重要国家标准，涉及电动汽车、儿童用品等领域，这些标准将在助力新能源汽车产业发展、呵护儿童健康成长方面发挥重要作用。

在电动汽车领域，燃料电池电动汽车碰撞后安全标准，规定了燃料电池电动汽车在碰撞后应满足的整车氢气泄漏量、乘员舱氢气泄漏率以及储氢气瓶的安装强度要求和试验方法，可有效提升燃料电池电动汽车碰撞后的安全性，保障乘用人员生命财产安全。

电动汽车充换电服务信息交换标准，可实现充换电设施网络服务平台间数据交换，促进充换电及上下游行业数据共享和业务贯通，实现以“一张网”联通“千万桩”。

车用动力电池回收利用标准，给出了新能源汽车废旧动力蓄电池回收利用的管理及技术规范要求，更加注重回收利用各阶段的安全性和环保要求，助力我国新能源汽车健康绿色可持续发展。

在儿童用品领域，童鞋安全标准结合儿童生长发育特点，对童鞋的锐利边缘和锐利尖端、化学限量物质等影响产品安全的性能要求及试验方法做了更新完善，提升儿童穿用产品的舒适性和安全性。

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 11 版）