游戏账号被“找回”，损失谁承担？

随着网络游戏市场的发展，游戏代练和游戏账号转让、出租、出借等市场交易行为屡见不鲜。然而，游戏玩家购买心仪的账号后，有时会被他人使用原始注册身份信息等方式将账号找回，造成买家权益受损。

当购买的游戏账号被找回导致自己无法使用时，买家该如何维权？重庆市万州区人民法院近期审理了一起因买卖游戏账号引发的合同纠纷案件。

2023年7月，家住江苏省常州市的殷先生在某二手网络交易平台上，花费3500元购买了重庆市万州区杨某持有的高等级游戏账号。

但没过多久，殷先生就发现账号无法登录使用。根据系统提示，这个游戏账号已被他人申诉找回。殷先生联系游戏客服，调取后台数据发现，账号的确已被申诉回去。随即，殷先生联系卖家杨某进行交涉。

原来，该游戏账号是杨某花费3000元从游戏中介处购买的，当时还额外支付300元购买了包赔服务。杨某得知账号被找回后，从中介处获得了3000元赔偿，但对殷先生谎称包赔服务已经失效。殷先生联系中介，得知其已经赔付杨某后，要求杨某退还游戏账号转让费，却被杨某拒绝。殷先生遂将杨某诉至重庆市万州区人民法院。

购买的游戏账号被他人“找回”，买家的损失谁来承担？杨某从游戏中介那里获得了退款，那么这笔退款该赔付给原告吗？

“民法典第一百一十三条规定：民事主体的财产权利受法律平等保护。虚拟财产本质上与传统财产并无区别，法律提供平等的保护，民事主体的财产权利受法律平等保护。网络游戏账号作为一种虚拟商品，具有一定的财产属性，同样受到法律保护。”万州区法院法官刘纯元说，确定交易双方权利义务的边界，还必须考虑网络游戏账号自身的特殊性。

游戏账号可以通过提供注册时的身份信息、绑定手机账号、人脸识别等方式，向游戏运营商申诉找回账号。因此，交易后的游戏账号存在被找回的风险，对此，交易双方应该有明确的认知。

对于卖家而言，其负有保证游戏账号能够正常使用的义务，如果游戏账号被他人找回，导致买家的合同目的不能实现，则应当赔偿买家的损失。卖家赔偿损失后，可以根据与上游卖家的合同约定主张权利。如果原始注册玩家出售游戏账号后，又故意找回的，还可能构成盗窃犯罪。对于买家而言，其明知游戏账号交易存在风险，但是未尽到审慎注意义务，亦应当对自己的损失承担相应的责任。

“游戏账号被找回，卖家应当向买家退还相应的价款，退还金额根据买家使用时间的长短、双方的过错等因素酌情确定。”刘纯元说。最终，法院判决被告杨某退还原告殷某3000元。

万州区法院提醒，网络游戏账号交易双方应当秉持契约精神，自觉遵守合同约定和市场交易规则。同时，要注意及时保存证据，维护自身合法权益。

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 10 版）