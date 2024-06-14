中医药缓解便秘办法多（中医养生）

便秘是很多人生活中常见的问题，分为器质性和功能性，以功能性便秘常见。中药、针灸、耳穴压丸、穴位贴敷、腹部推拿等方式可以缓解便秘。

穴位贴敷治疗便秘，以神阙、天枢、关元、大肠俞等穴位多见，神阙穴最为常用。神阙穴位于脐中，与诸经关系密切，连接五脏六腑，外达四肢末梢，畅达全身。天枢穴可双向调节胃肠蠕动，是治疗肠腑疾病的首要穴位。关元穴有补肾固本，通利下焦之功，多用于腹胀、腹痛、腹泻、便秘等疾病。

耳穴压丸疗法主要通过刺激耳穴阳性反应点，起到疏通经络、调和阴阳的作用。大肠、直肠、脾、三焦、皮质下、交感、便秘点是治疗功能性便秘的最常用耳穴。大肠耳穴具有洁腑通便之功，三焦耳穴可下气消食、化浊通便，便秘点可促进胃肠蠕动，治疗便秘。肺和大肠相表里，刺激肺耳穴可益气补肺；脾为气血生化之源，刺激脾耳穴，可补益脾气，益气通便。耳穴压丸联合穴位贴敷或穴位埋线，效果更好。

腹部推拿也是治疗便秘的小妙招，用手指点穴在中脘、下脘、神阙、气海、关元、天枢、足三里、上巨虚，每穴按摩5分钟，最后再顺时针按摩腹部2次，每次5分钟，可显著缓解便秘。或晨起空腹和晚餐后2小时按摩天枢、气海、中脘穴，每穴30—50次，每次15—20分钟，每日2次。

（作者为北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科主治医师）

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 19 版）