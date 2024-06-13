多地开启“高温”模式 警惕“高温病” 医生支招

中央气象台预计：13日至15日，35℃以上的高温天气依旧盘踞在华北大部、黄淮、陕西中北部、山西中南部、苏皖北部、湖北北部以及内蒙古西部和东南部、新疆南疆盆地等地。

其中，河北中南部、山东西北部、河南中北部等地部分地区可达40℃至42℃以上。气象部门提醒：公众一定要注意防暑防晒，多补充水分。

新发地加紧生产冰块

保障蔬果新鲜供应

连日来，北京持续出现高温天气。在北京新发地市场，制冰场正开足马力加紧生产冰块，满足市场蔬菜、水果的保鲜用冰需求。

进入6月以来，北京新发地市场制冰场迎来了生产旺季。记者在现场看到，工人们正忙着将冰装在一个个袋子中，打包成大的冰袋，用三轮车配送给市场里有需求的商户。

据了解，这些大的冰袋主要用于大型挂车的蔬菜冷藏。目前，该制冰场日产冰量最高时达到1000吨，可以满足市场商户的保鲜需求。

除了加大制冰量，新发地市场还在交易区搭建了遮阳伞，并为市场工作人员发放矿泉水、防暑降温药等，帮助商户们避暑。

电力部门积极应对高温天气

保障电力供应

近日，我国多地出现持续性高温天气，导致用电负荷不断攀升。各地电力部门采取措施积极应对，全力保障电力可靠供应。

这几天，北京持续性高温，最高温度突破了38℃，北京电网负荷增长显著。国网北京市电力公司实时监控电网运行状态，在全市部署70个应急救援驻点，同时开通24小时应急送电服务，方便百姓快捷购电。

国网北京电力调控中心调度控制处处长 刘辉：按照度夏前制定的228项调整措施，实时优化电网运行方式。目前，电网整体运行平稳，电力供应充足有序。

6月12日，河北保定、石家庄、沧州等地最高气温突破40℃，河北电网负荷快速攀升。当地电力部门依托机器人、中压发电车等技术装备，开展带电作业，提高作业效率，保障供电安全。

气温连日走高，也带动了山东多地电网用电负荷高位运行。在山东莱西，电力工人在巡查中发现一路段电力设施零部件发热，有可能发生故障。带电作业车迅速到达现场紧急开展检修工作，仅用30分钟便完成了隐患消除工作。

同时，当地电力部门还通过提升新能源消纳水平，确保各新能源场站稳发满发、顶峰出力，新能源平均支撑能力同比提升了近两成。

山东高温持续

医院中暑患者增多

连日来，山东大部分地区持续出现高温天气。在持续的酷热天气下，“高温病”风险也在增加。在山东淄博，前来医院就诊的中暑患者明显增多。

在山东淄博市市立医院，近期接诊了多名出现中暑症状的患者。

山东淄博市市立医院急诊科副主任 主治医师 王磊：这位病人当时来的时候，出现了意识障碍，查体也不能配合，体温在40.5℃。皮肤表面干燥无汗，肝功、肾功都出现了问题，肝损害，肌酐升高。

经过了解，这名患者由于在太阳下照晒时间过长，引发了热射病。记者在医院的急诊区走访发现，多位患者都是在高温天气下长时间作业，引发了中暑等症状。

山东淄博市市立医院急诊科副主任 主治医师 王磊：现在天气炎热，正好是收麦子的季节，经常有这样的病人来。发热、头晕、出汗少的这种病人，有一些病人就是劳力型的热射病。

警惕热射病

严重可危及生命

医生多次提到了热射病，和普通的中暑不同。热射病是高温相关急症中最严重的情况，即重症中暑，患者可能会有生命危险。

山东淄博市市立医院急诊科主任 副主任医师 于卫兵：因为这种到重症中暑的时候，一般会合并体温的上升，甚至达到39℃以上，40℃以上，这是热痉挛。热痉挛进一步加重，会出现热衰竭。热衰竭就是机体大量丢失体液，出现休克的表现。体液丢失过多，出现血容量不足，然后血压下降，这时候患者会出现意识上的一些变化，出现眩晕。往往热射病的病人，会因为中枢神经系统、循环系统或者肾衰竭导致生命危险。

医生介绍，根据发病原因和人群的不同，热射病可分为劳力型和非劳力型，两种病症都有典型的症状。其中，非劳力型热射病常见于年纪较大、有基础病的老人。

山东淄博市市立医院急诊科主任 副主任医师 于卫兵：劳力型热射病多见于运动员，户外的建筑工人，包括一些长期从事体力劳动的人群。一般是在高温高湿环境下，长时间工作或者运动，体内的热量迅速堆积，导致体温迅速升高，往往发病会比较迅速。

高温下户外作业

要及时调整工作强度

医生提醒，热射病的预防大于治疗。特别是户外作业人员，要时刻关注气温变化，不同温度下，工作强度要及时调整。

山东淄博市市立医院急诊科主任 副主任医师 于卫兵：一般连续三天以上，环境温度达到35℃以上，这时候我们在户外运动或劳动的时候，要避开最热的时间，不要持续长时间劳动。准备一些像绿豆汤、冰豆浆、酸梅汤等能防暑降温的饮料。如果很难避免这种工作环境，我们还可以准备一些药品，像十滴水、风油精，包括藿香正气水，这些都能在紧急的时候给我们一定的帮助。