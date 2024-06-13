近日，全球多国持续遭遇热浪。巴基斯坦大部分地区出现了超过40摄氏度的高温天气，南部信德省此前更是出现52摄氏度的高温，逼近历史极值。热浪也席卷印度，多地气温连续数日超过45摄氏度，已经导致多人死亡。

那么，今夏我国是否会出现极端高温天气？科技日报记者就此采访了相关专家。

气候、地形等因素共促高温

最近一段时间，印度北部、巴基斯坦部分地区出现明显高温天气，平均气温比往年高出2摄氏度至4摄氏度，平均最高气温较常年高出2摄氏度到5摄氏度。

“与历史同期相比，近期这些地区的高温天气，整体来说还不是特别极端。”中国地质大学（武汉）教授、国家气候中心研究员任国玉在接受媒体采访时说。

事实上，印度和巴基斯坦等国在每年3月至6月都会遭遇极端高温天气。

这次的热浪是什么原因造成的？以印度为例，地形和气候等因素共同造就了高温天气。

从地形上看，印度北部紧邻喜马拉雅山脉南侧，南部是德干高原，中间是广阔的恒河平原。平原地区大气层相对较薄，散热能力较差，气温容易迅速攀升。

从气候角度看，印度所在的南亚地区主要受热带季风气候影响。5月下旬至6月初，南亚季风还没有爆发，印度上空受副热带高压控制。此时天空云量少，降水少，太阳辐射强，土壤湿度低，蒸发消耗的热量少。

任国玉解释，从春分开始，正午太阳直射点从赤道逐渐北移至印度大陆。同时，印度次大陆北部和西部受到高山阻隔，来自高纬度的冷空气很难吹进来，即便一些偏西北风或偏北风吹进来，气流下山后也会受到焚风效应影响，形成干热风，让天气更炎热。

2024年或比2023年更热

2023年形成了一次中等强度的厄尔尼诺事件。

“一般来讲，厄尔尼诺形成的次年，极端天气将会出现得更频繁。与2023年相比，2024年可能更热，极端天气出现次数或更多。”国家气候中心气候服务首席专家周兵说。

中国科学院大气物理研究所研究员郑飞长期从事厄尔尼诺预测与研究工作。他说，2024年全球平均地表气温创造全球高温新纪录的概率达60％。

国家气候中心首席预报员郑志海认为，2000年以来，我国华北、黄淮、江淮、江南、华南等地的夏季高温事件出现频率呈明显增加趋势。预计今年夏季，全国大部地区气温较常年同期偏高，其中华北、内蒙古中西部、华东南部、华中南部、华南、西南地区南部、西北、新疆等地气温偏高比较明显。

郑志海预测，受今年高温影响最明显的区域或将偏南一些，主要集中在江南南部、华南一带。除此之外，长江流域2022年夏季持续高温干旱天气是由多种因素造成的异常天气事件，预计今年出现类似事件的可能性小。

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厄尔尼诺显示结束迹象

近日，世界气象组织发布最新预测称，2023年至2024年助推全球气温升高和极端天气事件的厄尔尼诺已经显示出结束迹象，拉尼娜可能在今年晚些时候出现。

厄尔尼诺是自然发生的一种与热带太平洋中部和东部海洋表面变暖有关的气候模式。拉尼娜则与之相反，与热带太平洋中部和东部海洋表面变冷有关。拉尼娜常出现在强厄尔尼诺之后，两种现象都与一些地区的持续干旱、洪水等自然灾害相关。

世界气象组织表示，本次厄尔尼诺在2023年12月达到峰值，是有记录以来最强的5次厄尔尼诺之一。2024年7月至9月期间，出现拉尼娜的可能性为60%；8月至11月期间，这种可能性达到70%。

世界气象组织指出，虽然厄尔尼诺即将结束，但这并不意味着长期气候变化的暂停，受温室气体影响，地球将持续变暖。（记者 华凌）