注意暑期安全 合理安排生活

本报电 （张舟）据中国驻瑞典大使馆消息，暑期将至，中国驻瑞典大使馆提醒在瑞典中国留学人员增强安全防范意识，合理安排学习生活，特别注意以下事项：

一、遵守当地法律法规。详细了解瑞典有关居留和出入境要求，确保护照、签证或居留许可合法有效，避免出现非法居留、出入境受阻。严格遵守交通规则，切勿酒后驾车、超速行驶、疲劳驾驶。切勿销售、制作、持有或吸食毒品。

二、注意人身财产安全。密切关注当地安全状况，避免前往治安不靖地区或夜间单独外出，回避、远离游行、示威等活动，不冒险参加涉水、登山等野外运动，注意用火、用电安全。妥善保管贵重物品，切勿将钱包、证件等留在车内，外出时保证财物在视线范围内。

三、防范网络电信诈骗。如接到以使领馆工作人员名义通知需配合调查涉国内案件或有待办事项需前往使领馆处理的电话，请保持警惕，必要时与使领馆联系核实，切勿被不法分子利用互联网技术将来电号码伪装成的官方号码迷惑。不随意透露个人信息、不转账、不付款。涉及缴纳学费、换汇等情况，请通过银行等正规渠道，避免上当受骗。

四、主动向家人报平安。关注个人心理健康，多与父母亲友沟通联系，遇到困难及时倾诉、排解压力，必要时求助专业机构。如与家人发生矛盾，应冷静理性处理，通过有效沟通及时化解，避免出现人为失踪失联。外出前应将个人行程、同行者等信息告知亲友，并同家人保持联系，避免引起家人不必要的担心。

五、理性维护自身权益。如与他人发生矛盾或争执，遇他人歧视、仇恨、挑衅言行或违法犯罪活动，切勿采取肢体冲突、言语攻击等过激手段，应在确保自身安全情况下尽快报警并向校方反映情况，采取正当手段维护自身合法权益。

如遇突发情况，请保持镇定并采取适当应急处置措施。如有需要，请及时联系有关方面寻求帮助。