对采光照明进行抽检，更好预防近视

室内光线环境与儿童青少年近视防控息息相关。记者从国家疾控局了解到：我国将对全国托育机构、幼儿园及学校的直接天然采光、窗地面积比、照度等情况进行抽检，保障儿童青少年在教室等室内的“光环境健康”。

为何抽检？

——室内采光照明对预防近视很重要。

学校是儿童青少年学习的重要场所。当儿童青少年在不合格采光照明环境中学习时，易产生视疲劳，会增加近视发生的风险。保障教室采光照明环境符合相关国家标准，是做好近视防控工作的重要环节。

全国防盲技术指导组组长王宁利表示，户外活动、正确坐姿、握笔姿势以及良好的室内光线环境都是预防近视的关键因素。特别是在室内，充足的光照度和光照面积以及尽可能接近太阳的全光谱照明，能够更好预防近视。

如何抽检？

——双随机，抽检占总数的至少5%。

根据国家疾控局等3部门近日联合印发的《关于开展2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》，托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校以县（区）为单位，按辖区内总数的至少5%进行抽检，且最低数量不少于5所，不足5所的全部检测；以“双随机”方式抽取抽检人员和受检机构，防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、黑板照度等均在国家抽检范围内，由当地疾控机构开展检测并记录结果。

据了解，我国自2019年以来，定期开展相关抽检行动。今年，3部门还对抽检方式和内容进行了进一步优化，一是尊重婴幼儿成长特点和规律，精准实施抽检工作，将托幼机构细分为托育机构和幼儿园；二是针对不同机构的特点，明确抽检内容、抽检标准，对检查项目进行了优化调整。

四川对全省各县（市、区）的900余所学校教学与生活环境进行检测，针对课桌面和黑板照度等影响视力较大的因素提出相关整改建议；河北疾控部门抓监测干预、教育部门协调配合、财政部门保障经费，儿童青少年近视防控的部门间协作机制不断健全；上海发布远视储备地方标准《儿童青少年裸眼视力和屈光度评价规范》……

当前，我国儿童青少年总体近视率呈下降趋势。政府部门、专业机构、家校社区间的深度协作更多一些，“小眼镜”才能更少一些。

（据新华社北京6月12日电 记者顾天成、龚雯）

《 人民日报 》（ 2024年06月13日 13 版）