五月居民消费价格指数同比涨百分之零点三

本报北京6月12日电 （记者刘志强）12日，国家统计局发布5月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，5月份，消费市场运行总体平稳，CPI同比上涨0.3%，涨幅与上月相同。其中，食品价格下降2.0%，降幅比上月收窄0.7个百分点，影响CPI同比下降约0.37个百分点。非食品价格上涨0.8%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.68个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，继续保持温和上涨。

从环比看，CPI下降0.1%，降幅略小于近10年同期平均下降0.2%的水平。其中，食品价格由上月下降1.0%转为持平。食品中，虾蟹类、牛肉和鲜菜价格分别下降4.3%、3.6%和2.5%。非食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.2%，影响CPI环比下降约0.14个百分点。非食品中，小长假后出行热度季节性减退，飞机票、交通工具租赁费和长途汽车价格分别下降9.4%、7.9%和2.7%。

5月份，受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响，PPI环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%，改变了前6个月连续下降趋势。其中，生产资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.4%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。大规模设备更新等政策逐步落地见效，钢材市场预期向好，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.8%。

从同比看，PPI下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点。其中，生产资料价格下降1.6%，降幅收窄1.5个百分点；生活资料价格下降0.8%，降幅收窄0.1个百分点。

《 人民日报 》（ 2024年06月13日 10 版）