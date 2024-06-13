让彩礼归“礼” 弘扬社会新风

随着移动互联网的发展，直播已嵌入人们的日常生活。近期，湖南省高级人民法院官方账号进行了一场特殊的直播：围绕5起相关案件，执法人员上门执行“退彩礼”，并进行实时解说普法，吸引众多网友围观。

以直播形式对涉彩礼纠纷案件进行集中执行的展示，既是一堂有针对性的普法课，让群众看到法律威严和司法公正，也有利于传递正确的婚恋观，倡导健康、节俭、文明的婚嫁之风。这场意外走红的直播活动，折射出人们对彩礼话题的持续关注。

作为我国古代婚姻风俗中的“六礼”之一，彩礼是男女双方缔结婚姻的重要象征，蕴含着双方及其家庭对婚姻的美好期盼。但一些地方出现了以高额彩礼、“天价彩礼”作为婚姻“价码”的现象，甚至引发冲突纠纷案件。这不仅背离了彩礼的初衷，也破坏公序良俗。彩礼看似是小事，实际是影响社会风气、关乎社会治理的大事。

今年2月，《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》正式施行。该规定强调禁止以彩礼为名借婚姻索取财物，并对彩礼范围、返还条件等予以规范，明确不仅要考虑双方是否办理结婚登记、共同生活，也要根据彩礼实际使用及嫁妆情况，综合考虑彩礼数额及孕育情况、双方过错等事实，并结合当地风俗，最终确定是否返还以及返还的具体比例。这些规定通过明确裁判规则，引导群众更加理性地看待彩礼问题，让彩礼回归“礼”的本质。

2021年以来，中央一号文件连续4年对高额彩礼、大操大办等移风易俗重点领域突出问题整治提出工作要求；农业农村部将移风易俗纳入全国乡村治理体系建设试点示范，推广高额彩礼治理“一张图”工作流程；全国妇联在全国确定了一批移风易俗工作试点，探索立足妇联职能优势、推进移风易俗的有效模式……一系列务实举措，引导构建和谐婚姻关系，推动婚俗走向健康文明。同时，随着婚俗改革深入推进，多地创新工作举措，弘扬“婚事简办”社会新风、倡导简约适度的婚俗礼仪，助推文明风尚深入人心。

推进移风易俗，不是要一刀切地否定传统风俗，而是旨在改变盲目攀比等不良风气，减轻群众在婚丧嫁娶中的支出负担。“礼，与其奢也，宁俭”，让彩礼回归“礼”的本质，不仅需要整治高额彩礼的“标”，更应聚焦深化婚俗改革的“本”。一方面，要为适龄男女青年提供更完善的婚姻服务，帮助年轻人减少“甜蜜的负担”。另一方面，要加强困难家庭兜底保障，注重保护女性权益，让女性在婚姻和生育中享有更多安全感。

河北河间，23对新人参加低彩礼集体婚礼，领取新婚文明家庭证书和新婚贺礼；江苏苏州，“乘着地铁去结婚”成为城市新品牌；重庆涪陵，一对新人用公交车当婚车……婚恋新风尚，日益在年轻人中流行。让婚姻始于爱，让彩礼回归合情合理，必将成就更多美好，更好守护社会文明。

《 人民日报 》（ 2024年06月13日 05 版）