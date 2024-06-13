激发户外运动的多重效益

在中国经济发展的大潮中，有一些“小变化”耐人寻味。网络平台数据显示，今年以来，“徒步”“骑行”“露营”等相关搜索量同比均有较大幅度增长。而与徒步、骑行深度绑定的冲锋衣，2023年四季度线上销量同比增长1.4倍，一跃成为大众消费市场颇受欢迎的单品。这些小变化，折射出户外运动产业发展的强劲势头。

在今年的端午假期，不少人走向户外、走进自然，览山川之胜、享运动之乐。如今，户外运动受到越来越多人的追捧。从活动类型来看，户外运动形式多样，露营、骑行、登山、徒步等热度均明显上升；从参与人群来看，年轻人、亲子家庭等是消费主力军，带动各个年龄人群踊跃参与。

“玩”出来的户外运动产业，既时尚又健康，展现着人们生活品质的提升。徒步登山、潜水冲浪、滑雪骑行，户外运动蓬勃发展的背后是人们日益多元化、个性化的美好生活需要。户外运动不仅可以锻炼体能，增强心肺功能和协调能力，还兼具社交属性强、新鲜有趣、参与门槛不高等特点，因此受到各类人群的喜爱。可以说，户外运动的流行，户外运动产业的爆发，展现着消费结构升级的趋势，彰显着社会文明水平的提升。

我国幅员辽阔，高山、峡谷、湖泊、草原、沙漠……多元各异的自然景观为户外运动提供了得天独厚的条件，也为户外运动产业提供了巨大发展空间。2023年10月，国家发展改革委、国家体育总局等部门出台《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》，提出到2025年，推动户外运动产业总规模达到3万亿元，这为户外运动的高质量发展提供了政策保障。以近年来广受关注的城市马拉松为例，这项户外运动不仅提升了当地的曝光度和城市形象，还显著拉动了当地衣、食、住、行、游、购、娱等消费需求，同时还能带动户外装备、运动鞋服等的销售。可以说，户外运动产业辐射面广、产业链长，正是以需求升级带动供给升级的全新增长点和突破口。

往深层看，对一个地方来说，户外运动产业为推动“绿水青山”转化为“金山银山”提供了新路径，能够实现经济效益、生态效益和社会效益的多赢。在四川阿坝，四姑娘山周边海拔5000米以上的山峰超80座，有各类大小高低错落的冰瀑100多个，进入性和可登性高，适合开展户外运动。当地推动四姑娘山从“山地观光”向“山地户外”转型，致力于打造国内首个全业态山地户外型世界旅游目的地。今年端午假期，四姑娘山的众多徒步线路依然火热，当地依靠户外运动摸索出一条以绿色好生态带动健康产业、服务健康生活的发展路径。可见，发展户外运动产业，拓展了生态产品价值实现的新方式，为挖掘各地自然资源的经济价值开辟了新蓝海。

户外运动的持续火热，是人们对娱乐方式的多元化需求、经济的稳定增长、政策支持与基础设施改善等共同作用的结果。进一步完善户外运动安全保障体系，持续提升人们的户外运动安全素养，户外运动产业将不断健康发展，既为人们的美好生活增加乐趣，又为中国经济高质量发展注入新活力。

《 人民日报 》（ 2024年06月13日 05 版）