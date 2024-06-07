6月5日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进国家知识产权局。通过趣味科普答题、健康生活产品服务体验、健康检测、健康生活关爱福利等环节，让大家在轻松欢快的氛围中，感受健康生活带来的益处。

人民健康“五进”关爱服务计划走进国家知识产权局

科普讲座现场，首都医科大学附属北京朝阳医院骨科副主任医师周立金通过通俗易懂的语言、生动活泼的事例，深入浅出地普及脊柱健康相关知识，帮助广大职工做好脊柱相关疾病的预防和脊柱日常养护，还分享了一些实用、操作简单的脊柱保健技巧，鼓励大家将这些知识应用到实际工作生活中，以保护脊椎健康。

沉浸式健康生活体验服务专区的眼底照相机检测、智慧中医脉诊仪、心理健康测试仪、智能超声波体检机等各项健康体验设备让大家眼前一亮，现场参与者直呼科技造福生活。头皮健康科普区、口腔健康检测服务区、皮肤检测服务区，不少职工都互相分享着自己的体验感受。在健康科普知识竞赛区，职工们以赛促学，通过答题不仅掌握了健康科普知识，还收获了精美小礼品。

现场还特别设置了“健康咨询服务”环节，邀请北京大学第六医院心理科主任医师闫俊、北京中医药大学东方医院心血管科副主任医师刘静为职工们答疑解惑。医生们热情、耐心地接待每一位前来咨询的职工。为大家提供个性化治疗建议和健康指导方案，让大家对自己的身体健康有了更深刻的认识。

据了解，人民健康将在全国爱卫办的指导支持下，继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。