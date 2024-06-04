5月23日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进腾讯北京总部，通过一对一健康咨询、健康生活体验等多元化形式，探索健康服务新模式，受到员工的广泛关注和喜爱。

人民健康“五进”关爱服务计划走进腾讯北京总部

午后，员工们走向配有握力器、弹力带、基础哑铃、呼啦圈等设备的科学健身体验专区，摩拳擦掌，跃跃欲试；美丽健康专区也吸引了不少员工驻足，工作人员一边为大家进行皮肤检测，一边讲解护肤的“小奥秘”；在口腔健康检测服务的仪器前，工作人员通过专业设备给员工们完成牙齿建模，帮助大家全面了解自己的牙齿状态；眼底照相机检测、智慧中医脉诊仪等健康“黑科技”让现场体验的员工眼前一亮；营养膳食专区色彩鲜明、标识清晰的中国居民平衡膳食宝塔（2022版），为员工提供直观的膳食结构参考；在人民优选示范关爱快闪专区，香脆咸鲜的纯肉无淀粉烤肠随心畅享，颜值高、价格优的夏季防晒产品福利团购惊喜呈现，安全高效的护肤小样免费体验，一大波关爱好物让员工们应接不暇。

为了更好地关心和服务员工，现场还邀请到北京医院主任医师李晶、首都医科大学附属北京朝阳医院主任医师安立、首都医科大学附属北京口腔医院主任医师田彬以及北京中医药大学东方医院副主任医师郑晓鹏，为员工提供全科、呼吸科、口腔科、中医科等多方位的健康咨询服务。

据了解，人民健康将继续在全国爱卫办的支持指导下，联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。