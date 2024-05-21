5月16日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进法治日报社。结合活动前期调研，本场活动重点围绕法治日报社职工的健康需求，配置了营养膳食、美丽健康、科普讲座、健康咨询、健康生活产品服务体验等环节，以多元化的形式、沉浸式的体验，将健康送到了法治日报社职工身边。

人民健康“五进”关爱服务计划走进法治日报社

好好吃饭，健康“到胃”。营养膳食区形状可爱的非遗糕点不仅吸引了众人的视线，中国居民平衡膳食宝塔（2022年版）中每日食用盐不超过5g的提醒，也让不少“重口味”的职工学习到了科学用盐知识；在智能健身镜前，不少职工跟随着指令玩起了趣味健身游戏，不断消耗的卡路里数据激励着他们“动”起来；除了眼底照相机检测、智慧中医脉诊仪等健康“黑科技”让现场体验的职工眼前一亮外，通过相关设备给职工们进行牙齿建模、头皮健康检测、皮肤检测等项目，也引起了不少人的兴趣。

为了更好地关心和服务法治日报社职工，现场还特别设置了以“亚健康的管理与改善”为主题的健康科普知识讲座，邀请中国医学科学院阜外医院特需医疗一病区主任医师杨旭作为主讲嘉宾，从多个角度介绍了亚健康的管理改善方法。

据了解，人民健康将继续在全国爱卫办的支持指导下，联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。